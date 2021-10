Šéf Pentagónu Austin prijal slovenského ministra obrany Naďa

Washington 28. októbra (TASR) – Americký minister obrany Lloyd Austin vo štvrtok prijal slovenského šéfa rezortu obrany Jaroslava Naďa (OĽANO) vo svojom sídle v Pentagóne. Na úvod stretnutia obaja lídri zdôraznili partnerstvo, ktoré krajiny spája. Poukázali na to, že ich rokovanie sa koná v deň výročia vzniku Československa.



Ako podotkol šéf Pentagónu, spolupráca oboch krajín sa prehĺbila po vzniku samostatnej Slovenskej republiky. „Zahŕňa aj spoločné výzvy, ako je pandémia alebo hybridné hrozby,“ skonštatoval Lloyd. Ocenil tiež príspevok Slovenskej republiky do misie v Afganistane. Poukázal na zvyšujúce sa výdavky Slovenska na obranu a modernizáciu armády.



Slovenský minister vyzdvihol úlohu amerického prezidenta Woodrowa Wilsona pri vzniku Československa. Ako uviedol, spolupráca s USA sa rozširuje. Kľúčovú úlohu podľa neho Spojené štáty zohrali pri vstupe Slovenska do NATO, ale aj pri aktuálnej modernizácii ozbrojených síl. Ako súčasné výzvy pomenoval hybridné hrozby či tzv. fake news (falošné správy). Ocenil spoluprácu počas nasadenia vojakov v Afganistane, ale aj pri nedávnej evakuácii z danej krajiny.