Šéf Pentagonu Hegseth vyzýva Európu na väčšie investovanie do obrany

Washington 12. februára (TASR) - Americký minister obrany Pete Hegseth v utorok vyhlásil, že Európa musí urýchlene zvýšiť výdavky na svoju obranu. Uviedol tak na americkej vojenskej základni v nemeckom meste Štuttgart počas svojej prvej návštevy regiónu od nástupu do funkcie. TASR o tom píše na základe správy agentúry AFP.



"Európsky kontinent si zaslúži byť oslobodený od akejkoľvek agresie, no mali by to byť práve krajiny v ňom, ktoré najviac investujú" do jeho obrany, povedal Hegseth. Počas návštevy Európy plánuje viesť "priame rozhovory s našimi (európskymi) priateľmi".



Šéf Pentagonu by sa mal stretnúť s ministrami obrany členských krajín NATO, zúčastniť sa na stretnutí medzinárodných podporovateľov Ukrajiny v Belgicku a navštíviť Poľsko, kde bude rokovať s jeho lídrami.



"Naliehavosť tejto situácie vyžaduje, aby sa priatelia rozprávali s priateľmi o spôsobilostiach, o vedení, o posilnení, o rozdelení bremena," uviedol Hegseth.



Zopakoval požiadavku amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby krajiny NATO zvýšili výdavky na obranu na hodnotu päť percent HDP, čo je viac ako dvojnásobok súčasného stavu. Málokto v Európe tento cieľ považuje za splniteľný, pripomína AFP.



Pri otázkach na ozbrojený konflikt na Ukrajine rovnako iba zopakoval Trumpov zámer urýchlene ukončiť túto vojnu. "Nebudeme posielať americké jednotky na Ukrajinu," dodal Hegseth.



Čínu označil za hlavnú hrozbu pre Spojené štáty a vyhlásil, že USA upriamia svoju pozornosť na jej "ambície v Indopacifiku". Zároveň však zdôraznil, že vzájomný konflikt medzi oboma krajinami si neželá.