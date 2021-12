Šéf Pentagónu kritizoval snahu Číny o vývoj hypersonických zbraní

Soul 2. decembra (TASR) - Americký minister obrany Lloyd Austin vo štvrtok počas návštevy juhokórejského hlavného mesta Soul uviedol, že snaha Číny vyvíjať hypersonické zbrane zvyšuje napätie v regióne a prisľúbil, že USA sa budú naďalej snažiť brániť proti možným hrozbám zo strany Pekingu. Informovala o tom agentúra AP.



Austin to povedal po každoročných bilaterálnych rozhovoroch o bezpečnosti so svojím juhokórejským náprotivkom So Ukom, zameraných okrem iného na výzvy, ktorým spojenci čelia vo vzťahoch s Čínou a Severnou Kóreou.



"Máme obavy z pokračujúcej snahy o vývoj vojenského potenciálu ČĽR, ktorá zvyšuje napätie v regióne," uviedol Austin počas diskusie o najnovšom teste hypesonických zbraní, ktorý Čína vykonala v júli. Austin použil skratku pre Čínsku ľudovú republiku.



"To len podčiarkuje to, prečo považujeme ČĽR za výzvu," dodal šéf Pentagónu, pričom mal na mysli to, ako rastúci vojenský potenciál Číny predstavuje zvýšenú hrozbu pre obrannú stratégiu USA, píše AP.



Podľa Austinových slov sa budú Spojené štáty "naďalej snažiť zabezpečiť schopnosť brániť sa proti množstvu možných hrozieb zo strany ČĽR".



Rastúca vojenská sila Číny a jej snaha ukončiť americkú prevahu v Ázii vyvolala vo Washingtone znepokojenie. Tieto obavy narástli po správach, že Čína v lete otestovala hypersonickú zbraň.



Peking sa podľa niektorých odborníkov snaží vyvinúť systém, ktorý by americké systémy protiraketovej obrany nedokázali zachytiť. Peking tvrdí, že testoval vesmírnu loď schopnú opätovného použitia.



Hypersonické strely môžu letieť až päťkrát rýchlejšie ako zvuk. V porovnaní s balistickými raketami sú síce pomalšie, nemajú však pevnú parabolickú dráhu letu, čo sťažuje ich odhalenie a zachytenie existujúcimi systémami protiraketovej obrany.