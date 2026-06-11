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Šéf Pentagónu navštívil Guantánamo a varoval Kubu pred ohrozovaním USA
Cesta na Guantánamo bola pre Hegsetha druhou vo funkcii šéfa Pentagónu. Išlo pritom o ďalšiu zo série návštev vysokých amerických predstaviteľov na ostrove.
Autor TASR
Washington/Guantánamo 11. júna (TASR) - Minister obrany USA Pete Hegseth v stredu navštívil americkú vojenskú základňu v Guantáname a varoval vedenie Kuby, aby nenakupovalo zbrane, ktoré by mohli ohroziť Spojené štáty. „Nebolo by rozumné, keby sa kubánska vláda pokúšala získať alebo dostala k zbraniam, ktoré by mohli zasiahnuť túto základňu či našu vlasť,“ povedal pred americkými vojakmi. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
„Vyvolávali by tým konfrontáciu, ktorú nielenže nechcú, ale by ju neboli schopní ani zvládnuť,“ dodal Hegseth s tým, že budúcnosť ostrova je v rukách prezidenta USA Donalda Trumpa a vedenia Kuby.
Portál Axios pred necelým mesiacom informoval, že Havana získala viac ako 300 vojenských dronov a nedávno začala diskutovať o plánoch použiť ich na útoky na základňu Guantánamo, americké námorné plavidlá alebo Floridu.
Nemenovaní americkí predstavitelia pre Axios uviedli, že karibský štát od roku 2023 nakupuje útočné bezpilotné stroje od Ruska a Iránu a umiestňuje ich na strategických miestach. Kubánsky minister zahraničných vecí Bruno Rodríguez však obvinil USA z toho, že si bez dôkazov vymýšľajú zámienku pre ďalšiu vojnu.
Cesta na Guantánamo bola pre Hegsetha druhou vo funkcii šéfa Pentagónu. Išlo pritom o ďalšiu zo série návštev vysokých amerických predstaviteľov na ostrove.
Koncom mája navštívil základňu aj najvyšší americký veliteľ pre operácie v Latinskej Amerike, ktorý sa stretol s kubánskymi vojenskými predstaviteľmi. Dva týždne predtým bol zase v Havane riaditeľ CIA John Ratcliffe a rokoval s kubánskym vedením.
Washington v poslednom období zvýšil tlak na Kubu sankciami a ochromujúcou ropnou blokádou. Prezident Donald Trump opakovane naznačil, že kubánska vláda by mohla byť ďalšia na rade po Venezuele, ktorá podľa neho podľahla tlaku USA, keď v januári uniesli prezidenta Nicolása Madura a jeho manželku.
„Vyvolávali by tým konfrontáciu, ktorú nielenže nechcú, ale by ju neboli schopní ani zvládnuť,“ dodal Hegseth s tým, že budúcnosť ostrova je v rukách prezidenta USA Donalda Trumpa a vedenia Kuby.
Portál Axios pred necelým mesiacom informoval, že Havana získala viac ako 300 vojenských dronov a nedávno začala diskutovať o plánoch použiť ich na útoky na základňu Guantánamo, americké námorné plavidlá alebo Floridu.
Nemenovaní americkí predstavitelia pre Axios uviedli, že karibský štát od roku 2023 nakupuje útočné bezpilotné stroje od Ruska a Iránu a umiestňuje ich na strategických miestach. Kubánsky minister zahraničných vecí Bruno Rodríguez však obvinil USA z toho, že si bez dôkazov vymýšľajú zámienku pre ďalšiu vojnu.
Cesta na Guantánamo bola pre Hegsetha druhou vo funkcii šéfa Pentagónu. Išlo pritom o ďalšiu zo série návštev vysokých amerických predstaviteľov na ostrove.
Koncom mája navštívil základňu aj najvyšší americký veliteľ pre operácie v Latinskej Amerike, ktorý sa stretol s kubánskymi vojenskými predstaviteľmi. Dva týždne predtým bol zase v Havane riaditeľ CIA John Ratcliffe a rokoval s kubánskym vedením.
Washington v poslednom období zvýšil tlak na Kubu sankciami a ochromujúcou ropnou blokádou. Prezident Donald Trump opakovane naznačil, že kubánska vláda by mohla byť ďalšia na rade po Venezuele, ktorá podľa neho podľahla tlaku USA, keď v januári uniesli prezidenta Nicolása Madura a jeho manželku.