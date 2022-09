Šéf Pentagónu ocenil českú pomoc Ukrajine v boji s Ruskom

Praha 9. septembra (TASR) - Minister obrany Spojených štátov Lloyd Austin ocenil, že Česká republika pomáha Ukrajine v boji s Ruskom. Uviedol to v piatok český premiér Petr Fiala po stretnutí s americkým ministrom, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Okrem bezpečnostnej situácie v Európe v súvislosti s vojnou na Ukrajine bola hlavnou témou stretnutia vzájomná spolupráca ČR a USA a modernizácia českej armády.



"Spoločne sme sa zhodli na tom, že je potrebné pokračovať v modernizácii našej armády, na ktorej so Spojenými štátmi americkými spolupracujeme," povedal Fiala s tým, že pokračovať by mala aj v oblasti vojenského priemyslu.



Premiér sa americkému ministrovi poďakoval za rozhodnutie darovať Česku osem vrtuľníkov. "Toto nahradenie našich starších strojov zaslaných Ukrajine významne posilní obranyschopnosť Česka," povedal Fiala.



Predseda vlády tiež poukázal na zvyšujúce sa výdaje Českej republiky na obranu. "Od roku 2024 budeme na obranu vydávať najmenej dve percentá HDP a napĺňať tak naše záväzky voči Severoatlantickej aliancii," dodal Fiala.



Amerického politika prijal na Pražskom hrade aj český prezident Miloš Zeman. "Prezident považuje USA za dobrého priateľa Českej republiky a kľúčového partnera v oblasti obrany," napísal na sociálnej sieti Twitter Zemanov hovorca Jiří Ovčáček. Austin podľa jeho slov poďakoval Česku za zodpovedný spojenecký prístup v rámci NATO aj EÚ.



Politici spolu tiež hovorili o aktuálnej situácii v Afganistane a spoločnom boji proti terorizmu. Diskutovali aj o úspechoch vojensko-priemyselnej spolupráce medzi českými a americkými firmami.



Americký minister priletel v piatok do Česka na bilaterálne rokovanie s ministerkou obrany Janou Černochovou. Česká republika aktuálne vyjednáva o znení Dohody o spolupráci v oblasti obrany (DCA). S USA ju už uzavrelo 24 krajín NATO vrátane Slovenska.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)