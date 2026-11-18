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Šéf Pentagónu oznámil vojenskú dohodu s Venezuelou
Hegsetha v prezidentskom paláci prijala dočasná hlava štátu Delcy Rodríguezová a šéf Pentagónu sa stretol aj s venezuelskými ministrami obrany a zahraničných vecí.
Autor TASR
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Caracas 18. novembra (TASR) - Minister obrany USA Pete Hegseth oznámil v stredu dohodu o vojenskej spolupráci s Venezuelou. Počas jeho vopred neoznámenej návštevy Caracasu o tom informovala tamojšia štátna televízia, píše TASR podľa agentúry AFP.
Hegsetha v prezidentskom paláci prijala dočasná hlava štátu Delcy Rodríguezová a šéf Pentagónu sa stretol aj s venezuelskými ministrami obrany a zahraničných vecí.
„Považujeme to za obnovenie nášho obranného partnerstva a príležitosť na spoluprácu medzi našimi dvoma skvelými armádami,“ vyhlásil Hegseth.
Rodríguezová uviedla, že cieľom dohody je zabezpečiť venezuelským ozbrojeným silám posilnenie výcviku, operačného vybavenia a prístupu k novým technológiám. Vyzdvihla zároveň „obnovenie vojensko-technických vzťahov medzi oboma krajinami“ po rokoch napätia.
Od vojenskej operácie Spojených štátov v januári, pri ktorej špeciálne sily z Venezuely odvliekli prezidenta Nicolása Madura, už juhoamerickú krajinu navštívilo viacero vysokopostavených predstaviteľov z Washingtonu. Trump v auguste uviedol, že Hegseth pomohol sprostredkovať dohodu, na základe ktorej USA preberú kontrolu nad časťou venezuelských ropných zásob.
Hegseth bude vo Venezuele len krátko a ešte v stredu pricestuje do susednej Kolumbie. Kolumbijský minister obrany Jorge Eduardo Mora v utorok oznámil, že americký minister počas návštevy Bogote odovzdá aj vojenské lietadlo typu C-130 Hercules.
Hegsetha v prezidentskom paláci prijala dočasná hlava štátu Delcy Rodríguezová a šéf Pentagónu sa stretol aj s venezuelskými ministrami obrany a zahraničných vecí.
„Považujeme to za obnovenie nášho obranného partnerstva a príležitosť na spoluprácu medzi našimi dvoma skvelými armádami,“ vyhlásil Hegseth.
Rodríguezová uviedla, že cieľom dohody je zabezpečiť venezuelským ozbrojeným silám posilnenie výcviku, operačného vybavenia a prístupu k novým technológiám. Vyzdvihla zároveň „obnovenie vojensko-technických vzťahov medzi oboma krajinami“ po rokoch napätia.
Od vojenskej operácie Spojených štátov v januári, pri ktorej špeciálne sily z Venezuely odvliekli prezidenta Nicolása Madura, už juhoamerickú krajinu navštívilo viacero vysokopostavených predstaviteľov z Washingtonu. Trump v auguste uviedol, že Hegseth pomohol sprostredkovať dohodu, na základe ktorej USA preberú kontrolu nad časťou venezuelských ropných zásob.
Hegseth bude vo Venezuele len krátko a ešte v stredu pricestuje do susednej Kolumbie. Kolumbijský minister obrany Jorge Eduardo Mora v utorok oznámil, že americký minister počas návštevy Bogote odovzdá aj vojenské lietadlo typu C-130 Hercules.