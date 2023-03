Šéf Pentagónu po zrútení amerického dronu telefonoval so Šojguom

Washington 15. marca (TASR) - Americký minister obrany Lloyd Austin v stredu telefonicky hovoril so šéfom ruského rezortu obrany Sergejom Šojguom. Stalo sa tak po páde amerického dronu do Čierneho mora. Išlo o ich prvý telefonát od októbra. TASR správu prevzala z agentúry AP.



"Ako som už viackrát povedal, je dôležité, aby veľmoci boli vzorom transparentnosti a komunikácie. A Spojené štáty budú naďalej lietať a pôsobiť všade tam, kde to medzinárodné právo umožní," povedal Austin.



Washington tvrdí, že americké bezpilotné lietadlo MQ-9 Reaper spadlo do Čierneho mora, keď ruská stíhačka Suchoj Su-27 v medzinárodnom vzdušnom priestore poškodila jeho vrtuľu.



Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že ruské stíhačky nemali žiaden fyzický kontakt s americkým dronom, nepoužili svoje zbraňové systémy a bezpečne sa vrátili na základňu. Operátori amerického dronu podľa Moskvy vykonali príliš prudký manéver, čo spôsobilo jeho zrútenie do mora.



Od vlaňajšieho februárového vpádu ruských vojsk na Ukrajinu bol kontakt medzi ministrami obrany USA a Ruska obmedzený. Austin a Šojgu spolu prvýkrát telefonicky hovorili o ruskej invázii na Ukrajinu v máji 2022. V októbri spolu telefonovali dvakrát v priebehu troch dní.



Očakáva sa, že v stredu sa telefonicky spoja aj velitelia armád oboch krajín - náčelník generálneho štábu ruských ozbrojených síl Valerij Gerasimov a predseda zboru náčelníkov štábov americkej armády Mark Milley, napísala stanica CNN.