Šéf Pentagónu pricestoval na neohlásenú návštevu Ukrajiny

Kyjev 20. novembra (TASR) - Americký minister obrany Lloyd Austin v pondelok pricestoval do Kyjeva na vopred neohlásenú návštevu Ukrajiny. Stretne sa ukrajinskými predstaviteľmi a potvrdí neochvejnú podporu Spojených štátov pre Ukrajinu v boji proti pokračujúcej ruskej agresii, informoval Pentagón.



Zahraničnú cestu amerického ministra vopred neoznámili z bezpečnostných dôvodov. Do Kyjeva pricestoval vlakom z Poľska. Ide o jeho druhú návštevu od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu z 24. februára 2022.



Austin i minister zahraničných vecí Antony Blinken v októbri apelovali na amerických zákonodarcov, aby naďalej podporovali Ukrajinu. Šéf rezortu obrany sa vtedy vyslovil, že bez podpory Washingtonu na Ukrajine "uspeje ruský prezident Vladimir Putin".



Niektorí americkí republikáni však odmietajú naďalej podporovať Kyjev. Kongres USA minulý týždeň navyše schválil dočasný plán na zamedzenie tzv. shutdownu - zastaveniu financovania vládnych inštitúcií. Ten však oproti pôvodným zámerom nezahŕňa pomoc pre Ukrajinu či Izrael.



Spojené štáty sú vôbec najväčším dodávateľom vojenskej pomoci pre Kyjev. Dosiaľ vyčlenili takmer 44 miliárd dolárov a opakovane prisľúbili pomáhať "tak dlho, ako to bude potrebné". Odpor niektorých republikánov - zástancov tzv. tvrdej konzervatívnej línie - však budúce dodávky pomoci ohrozuje.