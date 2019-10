Šéf Pentagónu rokoval v Rijáde o strategickej spolupráci

Rijád 23. októbra (TASR) - Americký minister obrany Mark Esper rokoval v utorok v Rijáde so saudskoarabským kráľom Salmánom o "strategickej spolupráci" oboch krajín, informovala agentúra AFP.



Šéf Pentagónu do Saudskej Arábie pricestoval v pondelok večer po neohlásenej návšteve Afganistanu. S kráľom Salmánom hovoril aj o záležitostiach obrany a o aktuálnej situácii v regióne, uviedla oficiálna saudskoarabská agentúra SPA.



Americký minister sa počas návštevy Rijádu stretol aj s vplyvným korunným princom Muhammadom bin Salmánom, ktorý je zároveň aj ministrom obrany Saudskej Arábie. Predmetom ich rozhovoru bola vojenská a obranná spolupráca.



Esper na Twitteri opísal svoje stretnutie s korunným princom ako "veľmi produktívne". Za hlavný cieľ svojej návštevy v Rijáde označil "potvrdenie záväzku Spojených štátov pomáhať pri obrane Saudskej Arábie v čase destabilizačných aktivít zo strany Iránu".



Americké ministerstvo obrany 11. októbra oznámilo, že Spojené štáty vyšlú do Saudskej Arábie ďalších približne 3000 vojakov a vojenskú techniku. Rijád podľa AFP požiadal o posily po septembrových útokoch na saudskoarabskú ropnú infraštruktúru, z ktorých Washington obviňuje Irán. USA útoky označilo za "vojnový čin", no Saudská Arábia a ani Spojené štáty nepodnikli odvetný úder.