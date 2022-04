Austin: Ukrajina by mohla s vhodným vojenským vybavením vyhrať vojnu

Washington 25. apríla (TASR) - Ukrajina by mohla zvíťaziť vo vojne proti Rusku, ak by mala k dispozícii patričné vojenské vybavenie. Povedal to v pondelok americký minister obrany Lloyd Austin, ktorý sa spoločne so šéfom diplomacie USA vracia z návštevy Kyjeva, kde sa v nedeľu obaja stretli s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. TASR prevzala správu z agentúry AFP.



"Prvým krokom k víťazstvu je viera v to, že môžete vyhrať," uviedol Austin. "My veríme, že (Ukrajinci) môžu zvíťaziť, ak budú mať správne vybavenie, správnu podporu a my spravíme všetko, čo dokážeme..., aby sme zaistili, že sa k nim (vybavenie) dostane," povedal šéf Pentagónu novinárom v Poľsku neďaleko ukrajinských hraníc.



Spojené štáty chcú, aby boli vojenské kapacity Ruska oslabené natoľko, že nebude schopné uskutočniť ďalšiu inváziu, povedal Austin. "Chceme vidieť Rusko oslabené do takej miery, že nebude schopné robiť také veci, aké spravilo pri vpáde na Ukrajinu," uviedol. Moskva už podľa neho prišla o veľké množstvo vojenských kapacít vrátane vojakov a techniky a je potrebné zaistiť, aby nedokázala tieto svoje straty rýchlo obnoviť.



Osobné stretnutie Blinkena, Austina a Zelenského trvalo približne tri hodiny. Do Kyjeva cestovali vlakom z juhozápadného Poľska. Išlo o dosiaľ najvyššie postavených amerických predstaviteľov, ktorí navštívili Ukrajinu od začiatku ruskej ofenzívy z 24. februára.



Americkí ministri oznámili, že na vojenskú podporu Ukrajiny a 15 ďalších spojeneckých krajín Washington vyčlení 713 miliónov dolárov, pričom 322 z nich priamo pre Kyjev. Zvyšok financií bude rozdelený medzi členské štáty NATO a iné krajiny, ktoré Ukrajine poskytli vojenskú pomoc, vysvetľuje AP.



Zelenskyj sa v pondelok poďakoval za "bezprecedentnú pomoc Spojených štátov pre Ukrajinu". "Chcel by som sa osobne poďakovať prezidentovi (Joeovi) Bidenovi v mene celého ukrajinského ľudu za jeho vedúcu úlohu a podporu Ukrajiny, za jeho osobnú jasnú pozíciu," povedal podľa stanice CNN. Dodal, že s predstaviteľmi USA sa rozprával aj o sprísnení sankcií voči Rusku.