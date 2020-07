Šéf Pentagónu zakázal používanie konfederačných vlajok v armáde

Washington 17. júla (TASR) - Minister obrany USA Mark Esper vydal v piatok zákaz používania vlajok so symbolmi južanskej konfederácie, ktorá počas americkej občianskej vojny (1861 - 1865) bojovala za zachovanie otroctva. Informovala o tom agentúra DPA.



Šéf Pentagónu zverejnil príslušné nariadenie aj na svojom účte na Twitteri. "Táto zmena prístupu ešte viac zlepší morálku, súdržnosť a pripravenosť ozbrojených síl pri obrane našej úžasnej krajiny," napísal Esper.



V ministrovom memorande sa vlajky so symbolmi Konfederovaných štátov amerických výslovne nespomínajú. Nie sú však uvedené v zozname povolených vlajok, ktoré sa môžu verejne vztyčovať alebo zobrazovať v amerických vojenských zariadeniach. Tento zoznam je súčasťou Esperom vydaného dokumentu.



Podľa agentúry DPA je ministrovo rozhodnutie súčasťou snáh Pentagónu o elimináciu symbolov, ktoré by mohli byť spájané s rasizmom.



Odstraňovanie konfederačných symbolov a sôch sa v USA zintenzívnilo počas masových protestov proti rasizmu a policajnému násiliu, ktoré vyvolala smrť Georgea Floyda. Tento Afroameričan zomrel počas májového zásahu belošského policajta v Minneapolise.



Podobné kroky ako Esper už predtým prijali niektoré zložky amerických ozbrojených síl. Námorná pechota USA zakázala akékoľvek verejné používanie konfederačných symbolov ešte pred vypuknutím súčasnej vlny protestov.