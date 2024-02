Šéf poľského parlamentu: Putinovým slovám neradno veriť

Varšava 9. februára (TASR) - Predseda poľského parlamentu Szymon Holownia v piatok upozornil, že by sa nemalo veriť "upokojujúcim" vyjadreniam ruského prezidenta Vladimira Putina, ktoré odzneli v nedávno zverejnenom rozhovore s pravicovo orientovaným americkým moderátorom Tuckerom Carlsonom. TASR informuje podľa správy agentúry DPA.



Samotný Carlson sa podľa Holowniu pri svojom interview s Putinom ukázal ako "užitočný idiot" v službách ruskej propagandy, citoval poľský spravodajský kanýl TVN24.



"Pridržiaval mikrofón klamárovi, vrahovi a medzinárodnému teroristovi," podotkol Holownia.



V spomenutom rozhovore označil Putin vpád Ruska do Poľska a Lotyšska - členských krajín Severoatlantickej aliancie (NATO) - za "absolútne vylúčený" s jednou výnimkou, ktorou by bolo napadnutie Ruska zo strany Poľska.



Putin zároveň uistil, že Rusko nemá žiadne územné záujmy v Poľsku a Lotyšsku. To isté však tvrdil aj pred útokom na Ukrajinu z februára 2022, konštatuje DPA.



Holownia položil otázku, či Putin garantuje, že za nejaký čas, keď obnoví svoj vojenský potenciál, neobsadí štyri dediny v Lotyšsku. S tým by mohol otestovať, ako NATO plní svoj článok 5 o vzájomnej ochrane územia svojich členov. "A keď (NATO) neopätuje paľbu, obsadí ďalších desať kilometrov," podotkol predseda poľského parlamentu.



Svojou útočnou vojnou voči Ukrajine sa Putin stal smrtiacou hrozbou pre Poľsko, Európu i slobodu, dodal. "Musíme toto nebezpečenstvo za každú cenu zastaviť," vyhlásil.



Námestník poľského ministra obrany a vicepremiér Wladyslaw Kosiniak-Kamysz uviedol, že poľská armáda sa pripravuje na rôzne scenáre. "Nič nemôže znížiť našu bdelosť a už vôbec nie takéto slová, pretože nie sú dôveryhodné," komentoval rozhovor s Putinom.



Poľsko je angažovaným podporovateľom Ukrajiny; na základe chápania Varšavy je to dôležité pre ochranu vlastnej krajiny, dodáva DPA.