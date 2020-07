Šéf poľskej diplomacie Czaputowicz naznačil, že možno odstúpi

Varšava 20. júla (TASR) - Poľský minister zahraničných vecí Jacek Czaputowicz v pondelok naznačil, že možno odstúpi z funkcie vzhľadom na to, že vládnuca strana Právo a spravodlivosť (PiS) zvažuje po júlových prezidentských voľbách personálne zmeny vo vládnom kabinete. Informovala o tom agentúra Reuters.



"Pred niekoľkými mesiacmi sme sa s premiérom Mateuszom Morawieckym dohodli, že budem pokračovať vo svojej misii do prezidentských volieb," povedal Czaputowicz pre denník Rzeczpospolita.



PiS naňho údajne nevyvíja nijaký tlak, aby podal demisiu, dodal. "Ale myslím si, že teraz je dobrý čas na zmenu na čele našej diplomacie," dodal.



Morawiecki v nedeľu na rozpočtovom summite Európskej únie vyhlásil, že nebude súhlasiť s novým mechanizmom na zmrazenie financií pre krajiny, ktoré budú porušovať kritériá právneho štátu.



V druhom kole prezidentských volieb, ktoré sa v Poľsku konali 12. júla, zvíťazil súčasný prezident Andrzej Duda. Jeho víťazstvom si s ním spriaznená vládna konzervatívna PiS upevnila svoju dominantnú politickú pozíciu najmenej do roku 2023, keď sa budú v krajine konať najbližšie parlamentné voľby.



Výsledky prezidentských volieb v Poľsku sa považovali za kľúčové pre budúce vzťahy s EÚ, konštatoval Reuters.