Šéf poľskej diplomacie obvinil Irán z klamstva o dodávaní zbraní Rusku

New York 25. februára (TASR) - Iránsky veľvyslanec klamal, keď tvrdil, že jeho krajina neposkytuje Rusku vojenské vybavenie, vyhlásil v pondelok podľa agentúry PAP poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski, informuje spravodajca TASR.



Iránom vyrobený dron Šáhid-136, ktorý bol zostrelený na Ukrajine, bol v pondelok vystavený v hoteli Millennium Hilton neďaleko sídla OSN v New Yorku. Podujatie zorganizovala americká mimovládna organizácia United Against Nuclear Iran (UANI). Sikorski počas prezentácie uviedol, že táto ukážka vyvracia iránske tvrdenia o neúčasti na dodávkach vojenskej techniky Rusku.



"Irán by nemal uniknúť zodpovednosti za vývoz tisícov týchto zariadení do Ruska a spôsobenie smrti tisícov ľudí," vyhlásil Sikorski. Dodal, že Teherán nemôže očakávať zhovievavosť, keď budú podnikané kroky na zastavenie jeho vplyvu. Irán podľa neho predstavuje hrozbu pre Európu.



Šéf UANI a bývalý veľvyslanec USA pri OSN Mark Wallace uviedol, že drony Šáhid sú preferovanou zbraňou Iránu pri útokoch na americké jednotky, ako aj na územie Saudskej Arábie a Izraela. Wallace zároveň vyjadril presvedčenie, že Rusko, Irán a Severná Kórea tvoria novú "os zla", čo je termín prvýkrát použitý bývalým americkým prezidentom Georgeom W. Bushom.



Podľa denníka The Wall Street Journal dron do USA priviezlo poľské vojenské lietadlo a bol vystavený na konzervatívnej konferencii CPAC, na ktorej sa šéf poľskej diplomacie Sikorski zúčastnil. Na konferencii s prejavom vystúpil aj premiér SR Robert Fico.





(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)