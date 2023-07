Poľský minister obvinil Rusko z narušenia globálnych dodávok potravín

New York 18. júla (TASR) - Poľský minister zahraničných vecí Zbigniew Rau obvinil Rusko z vyhrotenia "imperiálnej vojny" na Ukrajine tým, že nepredĺžilo platnosť dohody umožňujúcej Kyjevu bezpečne vyvážať obilie cez Čierne more a pripravilo tak najchudobnejšie krajiny sveta o prístup k ukrajinskému obiliu. TASR správu prevzala z agentúry PAP.



"Rusko sa rozhodlo rozdúchať svoju imperiálnu vojnu proti Ukrajine tým, že obnovilo ekonomickú agresiu proti najodkázanejším a najzraniteľnejším obyvateľom globálneho juhu," uviedol v pondelok Rau na pôde Bezpečnostnej rady OSN.



Rau vyzval zvyšné strany Čiernomorskej obilnej iniciatívy, čo je oficiálny názov dohody z roku 2022, aby dodržali svoje záväzky a pokračovali vo vývoze ukrajinského obilia.



Dôsledky ruského počínania na Ukrajine podľa poľského šéfa diplomacie siahajú ďaleko za hranice týchto dvoch krajín. Ako príklady uviedol nepredĺženie obilnej dohody zo strany Moskvy, narušenie bezpečnosti Záporožskej jadrovej elektrárne (ZAES) na Ukrajine a nedávne zničenie Kachovskej priehrady v ukrajinskej Chersonskej oblasti.



Rau pred bezpečnostnou radou apeloval, že akékoľvek snahy o dosiahnutie mieru na Ukrajine "musia navrhovať len legitímne riešenia, pretože nespravodlivý mier alebo zmrazený konflikt by len predĺžil nestabilitu a podporil ďalšiu agresiu".



Jediné trvalé mierové riešenie bude podľa Raua založené na Charte OSN a jej základnom princípe územnej celistvosti. Jednou z podmienok takéhoto mieru je vyvodenie zodpovednosti voči všetkým páchateľom vojnových zločinov, inak sa každý agresor "bude cítiť povzbudený pokračovať v rovnakej ceste (ako Rusko)," dodal Rau.



Poľský minister vyzval ostatných členov BR OSN, aby "preukázali odhodlanie brániť základné princípy medzinárodného poriadku".



Dodal, že svet musí pokračovať v podporovaní Ukrajiny, pretože ide o spravodlivú vec, cituje PAP.