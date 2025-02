Šéf poľskej diplomacie odletel do USA, má rokovať o Ukrajine

Varšava 20. februára (TASR) – Poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski vo štvrtok odcestoval do Spojených štátov, kde má v piatok naplánované stretnutie s americkým ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom. Pre TVN24 to potvrdil hovorca rezortu diplomacie vo Varšave Pawel Wronski, inforomuje spravodajca TASR.



Ministerstvo plánuje v piatok poskytnúť o stretnutí Sikorského s Rubiom ďalšie podrobnosti. O Sikorského ceste do USA na konzultácie s americkou stranou informoval ako prvý poľský denník Rzeczpospolita, podľa ktorého sa schôdzka bude konať z americkej iniciatívy. "Chceme presvedčiť Američanov, že ich a naše záujmy sa môžu nakoniec zblížiť," informoval zdroj Rzeczpospolity.



Sikorski v stredu vystúpil v Bruseli na zasadnutí Výboru Európskeho parlamentu pre zahraničné veci (AFET), kde predstavil priority poľského predsedníctva v Rade EÚ. Zdôraznil, že o vojenskej prítomnosti cudzích vojsk na svojom území by mala rozhodovať samotná Ukrajina a vyzval na zvýšenie obranných kapacít Európy. Financie na posilnenie spoločnej obrany majú podľa neho pochádzať z členských príspevkov, nevyužitých fondov EÚ alebo nových pôžičiek a podporil aj vytvorenie špeciálnej banky na financovanie výzbroje.



Návšteva Sikorského prichádza v čase významných geopolitických udalostí súvisiacich s ruskou agresiou na Ukrajine. V utorok sa v saudskoarabskej metropole Rijád bez zástupcov Ukrajiny a Európy konali rokovania vysokých predstaviteľov USA a Ruska o obnove bilaterálnych vzťahov a prípadných mierových rozhovoroch o Ukrajine.





(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)