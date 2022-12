Šéf poľskej diplomacie si nevie predstaviť obranu Európy bez USA

Washington 9. decembra (TASR) - Poľsko si nevie predstaviť obranu Európy bez pomoci Spojených štátov. Vo štvrtok to uviedol poľský minister zahraničných vecí Zbigniew Rau vo Washingtone na bezpečnostnom fóre, ktorý zorganizovala mimovládna organizácia Aspen Institute. TASR prevzala správu z agentúry PAP.



"Nepochybujeme o tom, že Američania sú pre Európu nepostrádateľní. Neviem si predstaviť, že by sa Európa bránila sama bez silnej transatlantickej spolupráce," povedal Rau.



Dodal, že európske štáty by si mali brať príklad z Poľska, ktoré sa rozhodlo v budúcom roku zvýšiť výdavky na obranu na 4,2 percenta HDP.



Rau zároveň odmietol tvrdenia, že jednota Západu môže byť v súvislosti s vojnou na Ukrajine ohrozená. Podľa neho sú obavy médií z toho, že Západ je "unavený z vojny" zveličené, keďže transatlantické spoločenstvo ukazuje "výnimočnú jednotu".



Poľský minister zahraničných vecí pricestoval do Washingtonu v stredu. V piatok sa má stretnúť so svojím americkým kolegom Antonym Blinkenom.