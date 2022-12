Šéf poľskej polície potvrdil, že uňho vybuchol granátomet z Ukrajiny

Varšava 17. decembra (TASR) - Šéf poľskej polície Jaroslaw Szymczyk potvrdil v sobotu, že v jeho kancelárii vybuchol v stredu granátomet, ktorý dostal ako darček počas návštevy Ukrajiny. TASR správu prevzala od agentúry Reuters.



Poľské ministerstvo vnútra a prokuratúra nepotvrdili správy poľských médií, že stredajšiu explóziu v budove policajného riaditeľstva vo Varšave, spôsobil granátomet. Prokuratúra len uviedla, že výbuch, v dôsledku ktorého bol Szymczyk hospitalizovaný, vyšetruje.



Szymczyk pre poľskú rozhlasovú stanicu RMF FM potvrdil, že výbuch spôsobil jeden z granátometov, ktoré dostal na Ukrajine. "K výbuchu prišlo, keď som hýbal s použitými granátometmi, ktoré boli darom od Ukrajincov," uviedol Szymczyk s tým, že chcel dať granátomety do vzpriamenej polohy.



RMF FM s odvolaním sa na nemenovaný zdroj z poľskej delegácie, ktorá navštívila Ukrajinu, uviedol, že Szymczyk dostal dva granátomety počas návštevy ukrajinskej Štátnej pohotovostnej služby a polície.



Ukrajinskí predstavitelia poľskú delegáciu uistili, že granátomety nie sú nabité a delegácie ich autom odviezla do Varšavy, kde ich nechala v zadnej miestnosti Szymczykovej kancelárie, uviedol pre RMF FM spomínaný zdroj.



Reuters uvádza, že nedokázal nezávisle overiť, či sa udalosť stala tak, ako ju poľská rozhlasová stanica opisuje, keďže na jej žiadosti o komentár žiadna zo zainteresovaných strán neodpovedala.



Szymczyk bol pre incident kritizovaný. Poľské médiá v tejto súvislosti citovali aj komentátorov, ktorí predtým pôsobili v bezpečnostných službách. Tí uviedli, že do Poľska nemalo byť dovezené vojenské vybavenie, ktoré pochádza z inej ako členskej krajiny Európskej únie.