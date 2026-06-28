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Šéf poľskej rozviedky varuje pred ruskými provokáciami na východe NATO
Poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski minulý týždeň taktiež varoval, že Rusko by mohlo podniknúť operácie pod falošnou vlajkou.
Autor TASR
Varšava 28. júna (TASR) - Riaditeľ poľskej zahraničnej tajnej služby v rozhovore pre denník Rzeczpospolita upozornil na rastúce riziko ruských provokácií na východnom krídle Severoatlantickej aliancie (NATO). Plukovník Pawel Szota podľa agentúry DPA varoval, že Rusko by mohlo uskutočniť obmedzený útok v Pobaltí. Informuje o tom TASR.
Britský denník The Guardian tento týždeň napísal, že Rusko pripravuje možné vojenské provokácie proti Poľsku alebo pobaltským krajinám, aby priamo otestovalo súdržnosť NATO a záväzok jeho členských štátov ku kolektívnej obrane.
Podľa lotyšskej spravodajskej služby by ale nešlo o útok v plnom rozsahu. Szota v rozhovore zverejnenom cez víkend povedal, že prípadný obmedzený výpad by mohol mať podobu tzv. „zelených mužíčkov“. Ide o odkaz na vojakov v uniformách nejasnej štátnej príslušnosti. Takto ruskí vojaci podľa DPA v roku 2014 prevzali kontrolu nad ukrajinským Krymským polostrovom.
„Sledujeme vývoj na Ukrajine a vidíme, že vojna sa pre Rusko momentálne nevyvíja priaznivo. To vyvoláva obavy, že Moskva by mohla situáciu ešte viac vyhrotiť,“ šéf poľskej rozviedky s tým, že Rusko „systematicky prekračuje červené čiary, aby otestovalo reakciu NATO“. „Náklady na takéto provokácie sú nízke, zatiaľ čo Aliancia reaguje hlavne politickými opatreniami, čo vedie k ďalšej eskalácii,“ dodal.
Ruský prezident Vladimir Putin a ďalších predstavitelia Kremľa opakovane tvrdia, že Rusko nemá v úmysle zaútočiť na územie NATP. Spravodajské služby a vojenské zložky v niekoľkých krajinách NATO ale podľa DPA opakovane vyjadrujú obavy z možnej eskalácie, aj keď sa nezhodujú, pokiaľ ide o jej načasovanie a rozsah, píše DPA.
Lotyšská tajná služba začiatkom týždňa vyhlásila, že Rusko, ktoré vo februári 2022 vojensky napadlo Ukrajinu, v súčasnosti nemá kapacitu na to, aby otvorilo druhý front. Údajne však zvažuje hybridné akcie, ktoré by vyslali jasný signál krajinám podporujúcim Kyjev.
Poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski minulý týždeň taktiež varoval, že Rusko by mohlo podniknúť operácie pod falošnou vlajkou.
Britský denník The Guardian tento týždeň napísal, že Rusko pripravuje možné vojenské provokácie proti Poľsku alebo pobaltským krajinám, aby priamo otestovalo súdržnosť NATO a záväzok jeho členských štátov ku kolektívnej obrane.
Podľa lotyšskej spravodajskej služby by ale nešlo o útok v plnom rozsahu. Szota v rozhovore zverejnenom cez víkend povedal, že prípadný obmedzený výpad by mohol mať podobu tzv. „zelených mužíčkov“. Ide o odkaz na vojakov v uniformách nejasnej štátnej príslušnosti. Takto ruskí vojaci podľa DPA v roku 2014 prevzali kontrolu nad ukrajinským Krymským polostrovom.
„Sledujeme vývoj na Ukrajine a vidíme, že vojna sa pre Rusko momentálne nevyvíja priaznivo. To vyvoláva obavy, že Moskva by mohla situáciu ešte viac vyhrotiť,“ šéf poľskej rozviedky s tým, že Rusko „systematicky prekračuje červené čiary, aby otestovalo reakciu NATO“. „Náklady na takéto provokácie sú nízke, zatiaľ čo Aliancia reaguje hlavne politickými opatreniami, čo vedie k ďalšej eskalácii,“ dodal.
Ruský prezident Vladimir Putin a ďalších predstavitelia Kremľa opakovane tvrdia, že Rusko nemá v úmysle zaútočiť na územie NATP. Spravodajské služby a vojenské zložky v niekoľkých krajinách NATO ale podľa DPA opakovane vyjadrujú obavy z možnej eskalácie, aj keď sa nezhodujú, pokiaľ ide o jej načasovanie a rozsah, píše DPA.
Lotyšská tajná služba začiatkom týždňa vyhlásila, že Rusko, ktoré vo februári 2022 vojensky napadlo Ukrajinu, v súčasnosti nemá kapacitu na to, aby otvorilo druhý front. Údajne však zvažuje hybridné akcie, ktoré by vyslali jasný signál krajinám podporujúcim Kyjev.
Poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski minulý týždeň taktiež varoval, že Rusko by mohlo podniknúť operácie pod falošnou vlajkou.