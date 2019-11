Šéf pozorovateľov SNŠ kritizuje OBSE za jej hodnotenie volieb

Minsk 19. novembra (TASR) - Vedúci pozorovateľskej misie Spoločenstva nezávislých štátov (SNŠ) na parlamentných voľbách v Bielorusku v utorok kritizoval kolegov z Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) za ich negatívne hodnotenie volieb do bieloruského parlamentu, pričom ho označil za "nie úplne objektívne".



Informovala o tom v utorok tlačová agentúra TASS. Šéf pozorovateľskej misie SNŠ Sergej Lebedev podľa nej poznamenal, že negatívne hodnotenie OBSE "nebolo prekvapujúce". "Očakávali sme, že takéto hodnotenie zaznie. Podľa nášho názoru nie je úplne objektívne," vyhlásil Lebedev.



Podľa OBSE parlamentné voľby v Bielorusku nesplnili medzinárodné normy pre demokratické voľby. Na tlačovej konferencii v Minsku to v pondelok oznámila vedúca misie volebných pozorovateľov OBSE Margareta Soderfeltová. K rovnakému záveru dospeli aj pozorovatelia vyslaní do Bieloruska Parlamentným zhromaždením Rady Európy (PZ RE).



Voľby monitorovali aj pozorovatelia delegovaní bieloruskými opozičnými stranami a aktivisti, ktorí v nedeľu po zatvorení volebných miestností informovali o mnohých porušeniach zákona o voľbách počas hlasovania i sčítania hlasov.



Misie pozorovateľov SNŠ a Šanghajskej organizácie spolupráce (ŠOS) naopak označili parlamentné voľby v Bielorusku za demokratické a transparentné.



Nedostatky, ktoré boli zistené počas parlamentných volieb v Bielorusku, boli izolovanými prípadmi, mali technický charakter a neovplyvnili výsledky hlasovania, uviedol v pondelok na tlačovej konferencii v Minsku vedúci pozorovateľskej misie SNŠ Sergej Lebedev.



Ako informovali tlačové agentúry, do parlamentu sa dostali len strany naklonené prezidentovi Alexandrovi Lukašenkovi a žiaden kandidát opozície. V dosluhujúcom parlamente mala opozícia dvoch zástupcov.