Šéf právneho výboru obvinil Trumpa z porušenia prísahy

Washington 9. decembra (TASR) - Šéf právneho výboru Snemovne reprezentantov amerického Kongresu, demokrat Jerrold Nadler, obvinil v pondelok amerického republikánskeho prezidenta Donalda Trumpa, že seba postavil pred krajinu a tým porušil prísahu, ktorú zložil pri nástupe do úradu, píše agentúra Reuters.



Nadler v úvode pojednávania v Snemovni reprezentantov informoval o existencii rozsiahlych dôkazov o prezidentových priestupkoch.



"Dôkazy preukazujú, že Donald J. Trump, prezident Spojených štátov, sa postavil pred svoju krajinu. Porušil svoje najzákladnejšie povinnosti voči ľuďom. Porušil prísahu," povedal Nadler.



Účelom vypočúvaní v právnom výbore je rozhodnúť, či má byť vypracovaná oficiálna obžaloba voči Trumpovi - a ak áno, čo by mala obsahovať.



Pondelňajšie pojednávanie je kľúčovým krokom pred stanovením obvinení, o ktorých by v Snemovni reprezentantov mali hlasovať ešte pred Vianocami.



Vyšetrovanie v rámci impeachmentu v Snemovni reprezentantov ovládanej demokratmi sa zameriava na obvinenia, že republikán Trump zastavil americkú vojenskú pomoc Ukrajine, aby ju donútil spustiť politické vyšetrovanie proti jeho možnému rivalovi v prezidentských voľbách v roku 2020 Joeovi Bidenovi a jeho synovi Hunterovi.



Vyšetrovanie prebiehajúce v snemovni môže vyústiť do ústavnej žaloby proti Trumpovi a v takom prípade by sa Trump stal tretím obžalovaným prezidentom v dejinách USA, po Billovi Clintonovi v roku 1998 a Andrewovi Johnsonovi v roku 1868. Uznať za vinného a odvolať z úradu ho môže až Senát, kde majú republikáni väčšinu.