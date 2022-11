G. Connolly: Poľsko potrebuje viac vojenských síl NATO

Madrid 22. novembra (TASR) - Severoatlantická aliancia (NATO) by mala zvýšiť svoju vojenskú prítomnosť v Poľsku vzhľadom na pribúdajúce hrozby vyplývajúce z rusko-ukrajinskej vojny. V utorok to vyhlásil predseda Parlamentného zhromaždenia (PZ) NATO Gerald Connolly. TASR prevzala správu z poľskej tlačovej agentúry PAP.



Nedávny výbuch zablúdenej rakety ukrajinskej protivzdušnej obrany vo východnom Poľsku je typickým príkladom nebezpečenstiev, aké vojna na Ukrajine predstavuje pre Poľsko, uviedol Connolly pre španielsky denník La Razón.



Predseda PZ NATO, ktorý je tiež kongresmanom za americký štát Virgínia, považuje podobné hrozby za oprávnený dôvod na rozmiestnenie ďalších vojakov NATO v Poľsku.



Rusko vďaka tlaku Číny v súčasnosti neplánuje útok jadrovými zbraňami, pokračoval Connolly. Podľa neho sa však vojna neskončí rýchlo, pretože to by pre prezidenta Vladimira Putina znamenalo ponižujúcu porážku.



PZ NATO zasadalo v španielskom Madride od piatka do pondelka (18. - 21. novembra). Poslanci z 30 krajín v jeho rámci diskutovali o otázkach bezpečnostnej a obrannej politiky.