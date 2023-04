Šéf Rady BBC Richard Sharp sa vzdal funkcie

Londýn 28. apríla (TASR) - Predseda Rady BBC Richard Sharp v piatok oznámil, že odstupuje z funkcie. Svoje rozhodnutie zverejnil po tom, ako sa nezávislým vyšetrovaním zistilo, že počas prijímacieho konania v BBC neupozornil na svoj potenciálny konflikt záujmov, čím porušil kódex vymenúvania do verejných funkcií.



V januári britské médiá odhalili, že Sharp pomohol vtedajšiemu britskému premiérovi Borisovi Johnsonovi pri dojednávaní záruky na pôžičku vo výške 800.000 libier.



O niekoľko týždňov neskôr Johnson odporučil Sharpa na pozíciu v BBC. Vymenovanie Sharpa na riadiaci post v BBC bolo už v tom čase kritizované ako protekcia zo strany vlády, ktorá údajne chcela obmedziť kritiku na svoju adresu v spravodajstve BBC.



Autor vyšetrovacej správy, právnik Adam Heppinstall, potvrdil, že počas pohovorov v BBC, ktoré predchádzali jeho vymenovaniu, Sharp riadne neoznámil svoje väzby na bývalého premiéra.



Sharp v piatok pri oznámení svojho odstúpenia z funkcie uviedol, že porušenie pravidiel bolo "neúmyselné a nepodstatné". Dodal, že z funkcie sa rozhodol odísť v záujme BBC - aby nevznikli pochybnosti o nezávislosti tejto inštitúcie.



"Mám pocit, že ak by som zostal vo funkcii až do konca svojho funkčného obdobia, táto záležitosť by mohla odvádzať pozornosť od dobrej práce korporácie," vysvetlil Sharp.



Spory okolo vymenovania Sharpa do jednej z najvýznamnejších funkcií v Británii zvýšili tlak na Johnsonovho nástupcu vo funkcii premiéra Rishiho Sunaka.



Pred týždňom Sunak prišiel o svojho vicepremiéra Dominica Raaba, ktorý bol nútený odísť po tom, ako ho vyšetrovanie uznalo vinným zo šikanovania štátnych zamestnancov.



Sharp bol v minulosti Sunakovým šéfom v investičnej banke Goldman Sachs a v minulosti bol štedrým darcom vládnucich konzervatívcov.



Predsedu Rady British Broadcasting Corporation vymenúva britský monarcha na základe odporúčania vlády.