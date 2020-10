Šéf rakúskej diplomacie bol pozitívne testovaný na koronavírus

Viedeň 17. októbra (TASR) - Rakúsky minister zahraničných vecí Alexander Schallenberg bol pozitívne testovaný na nový druh koronavírusu. Pre agentúru APA to v sobotu ráno oznámila jeho hovorkyňa.



Šéf rakúskej diplomacie nemá podľa slov hovorkyne momentálne žiadne príznaky ochorenia COVID-19 a nachádza sa v domácej karanténe.



Všetci jeho spolupracovníci a prvotné kontaktné osoby nastúpili okamžite do izolácie a v priebehu soboty sa takisto podrobia testom na prítomnosť koronavírusu SARS-CoV-2.



Minister, u ktorého sa nákaza potvrdila po piatkovom rutinnom testovaní, sa v stredu zúčastnil na zasadnutí rady ministrov, ako aj na pléne Národnej rady. Keďže Schallenberg a ostatní členovia vládneho kabinetu mali na sebe rúška, zdravotnícke úrady označili i osoby, ktoré boli s ministrom v priamom kontakte, za druhotné kontakty, čiže s nízkym rizikom vystaveniu nákaze. Platí to teda aj pre poslancov a spolupracovníkov, s ktorým bol Schallenberg v parlamente v priamom kontakte.



Z preventívnych dôvodov budú však v sobotu napriek dodržaniu opatrení testovaní všetci členovia rakúskej vlády. APA uvádza, že je možné, že minister Schallenberg sa nakazil počas pondelňajšieho zasadnutia Rady EÚ v Luxemburgu.