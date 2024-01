Šéf redakcie televízie al-Džazíra opustil Pásmo Gazy

Gaza 16. januára (TASR) - Šéf redakcie televízie al-Džazíra v Gaze opustil v utorok palestínske územie, pretože izraelské útoky zabili jeho manželku, niekoľko detí a kolegu. Wáil Dahdúh to povedal tlačovej agentúre AFP.



Scény, ako Dahdúh žiali za svojou rodinou a pešo uniká z Gazy, boli počas vojny medzi hnutím Hamas a Izraelom vysielané po celom svete. Dahdúh (53) v rozhovore s novinárom AFP v južnej časti Pásma Gazy povedal, že odišiel cez hraničný priechod Rafah s Egyptom.



Dahdúh smeruje do Kataru, kde sídli centrála jeho televízie a podstúpi operáciu zranenia, ktoré utrpel pri izraelskom útoku minulý mesiac. Vtedy zomrel aj kameraman televízie al-Džazíra, Sámir Abú Dakka a niekoľko ďalších ľudí.



Dahdúhova manželka, dve ich deti a vnuk zahynuli v októbri pri bombardovaní palestínskeho utečeneckého tábora Nusajrát. Jeho najstaršieho syna zabili tento mesiac pri útokoch na auto v Rafahu.



Palestínčan Dahdúh vstúpil do Egypta v utorok spolu s príbuzným, jeho štyri deti prekročili hraničný priechod minulý týždeň, povedal pre AFP. Syndikát egyptských novinárov už potvrdil, že sa rozprával s Dahdúhom po odchode z Pásma Gazy.



Syndikát "ďakuje všetkým egyptským štátnym úradom a ľuďom, ktorí si dali tú námahu a pomohli s prípadom Wáila Dahdúha a ktorí liečia ranených Palestínčanov", napísal na Facebook šéf syndikátu Chálid al-Balší.



Počas súčasnej vojny na Blízkom Východe bolo zabitých najmenej 82 žurnalistov, z nich 75 v Pásme Gazy, uvádza mimovládna organizácia Výbor na ochranu novinárov (CPJ).



Pri útoku v sobotu 7. októbra palestínski militanti prerazili hraničné bariéry medzi Pásmom Gazy a Izraelom a zaútočili na židovské osady a hudobný festival Nova. Obeťou ich útoku sa stalo približne 1200 Izraelčanov, väčšinou civilistov. Stovky ďalších uniesli ako rukojemníkov.



Izrael reagoval snahou o zničenie Hamasu v Pásme Gazy. Jeho vojenské operácie si vyžiadali najmenej 24.285 Palestínčanov, oznámilo ministerstvo zdravotníctva v palestínskej enkláve ovládané hnutím Hamas.