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Šéf Roskosmosu oznámil štart dvoch nových nosných rakiet v lete 2027

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Ilustračná snímka. Foto: TASR Milan Kapusta

Štart rakety Sojuz-5 bol pôvodne plánovaný na koniec roka 2023.

Autor TASR
Moskva 10. júna (TASR) - Ruská vesmírna agentúra Roskosmos plánuje vyrobiť a v lete 2027 vypustiť dve nové nosné rakety Sojuz-5, oznámil jej generálny riaditeľ Dmitrij Bakanov. Prvý štart novej rakety sa uskutočnil 30. apríla 2026 z kozmodrómu Bajkonur. TASR o tom píše podľa ruského webu Expert.

„Prvý štart bol úspešný. Získali sme telemetrické údaje a identifikovali sme oblasti pre ďalšie zlepšenie. Zohľadníme to pri výrobe druhej a tretej rakety, ktoré sú už vo výstavbe. Verím, že budú vyrobené a vypustené do budúceho leta,“ uviedol v rozhovore pre Expert generálny riaditeľ štátnej kozmickej korporácie.

Štart rakety Sojuz-5 bol pôvodne plánovaný na koniec roka 2023. Ide o súčasť projektu Bajterek, v rámci ktorého Kazachstan vyrába štartovaciu rampu a Rusko má v úmysle spolupracovať s ním na uvedení rakety na trh, dodal Bakanov.

Nosná raketa strednej triedy Sojuz-5 bola vyvinutá s pracovným názvom Irtyš. Má nahradiť rakety Zenit a stať sa jedným z hlavných ruských kozmických nosičov na nízku obežnú dráhu Zeme.

Prvý stupeň je vybavený najvýkonnejším raketovým motorom na kvapalné palivo na svete RD-171MV, ktorý vyvinula a vyrobila spoločnosť NPO Energomaš, druhý stupeň je poháňaný motorom RD-0124MS od Konštrukčnej kancelárie pre chemickú automatizáciu.
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