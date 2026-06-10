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Šéf Roskosmosu oznámil štart dvoch nových nosných rakiet v lete 2027
Štart rakety Sojuz-5 bol pôvodne plánovaný na koniec roka 2023.
Autor TASR
Moskva 10. júna (TASR) - Ruská vesmírna agentúra Roskosmos plánuje vyrobiť a v lete 2027 vypustiť dve nové nosné rakety Sojuz-5, oznámil jej generálny riaditeľ Dmitrij Bakanov. Prvý štart novej rakety sa uskutočnil 30. apríla 2026 z kozmodrómu Bajkonur. TASR o tom píše podľa ruského webu Expert.
„Prvý štart bol úspešný. Získali sme telemetrické údaje a identifikovali sme oblasti pre ďalšie zlepšenie. Zohľadníme to pri výrobe druhej a tretej rakety, ktoré sú už vo výstavbe. Verím, že budú vyrobené a vypustené do budúceho leta,“ uviedol v rozhovore pre Expert generálny riaditeľ štátnej kozmickej korporácie.
Štart rakety Sojuz-5 bol pôvodne plánovaný na koniec roka 2023. Ide o súčasť projektu Bajterek, v rámci ktorého Kazachstan vyrába štartovaciu rampu a Rusko má v úmysle spolupracovať s ním na uvedení rakety na trh, dodal Bakanov.
Nosná raketa strednej triedy Sojuz-5 bola vyvinutá s pracovným názvom Irtyš. Má nahradiť rakety Zenit a stať sa jedným z hlavných ruských kozmických nosičov na nízku obežnú dráhu Zeme.
Prvý stupeň je vybavený najvýkonnejším raketovým motorom na kvapalné palivo na svete RD-171MV, ktorý vyvinula a vyrobila spoločnosť NPO Energomaš, druhý stupeň je poháňaný motorom RD-0124MS od Konštrukčnej kancelárie pre chemickú automatizáciu.
„Prvý štart bol úspešný. Získali sme telemetrické údaje a identifikovali sme oblasti pre ďalšie zlepšenie. Zohľadníme to pri výrobe druhej a tretej rakety, ktoré sú už vo výstavbe. Verím, že budú vyrobené a vypustené do budúceho leta,“ uviedol v rozhovore pre Expert generálny riaditeľ štátnej kozmickej korporácie.
Štart rakety Sojuz-5 bol pôvodne plánovaný na koniec roka 2023. Ide o súčasť projektu Bajterek, v rámci ktorého Kazachstan vyrába štartovaciu rampu a Rusko má v úmysle spolupracovať s ním na uvedení rakety na trh, dodal Bakanov.
Nosná raketa strednej triedy Sojuz-5 bola vyvinutá s pracovným názvom Irtyš. Má nahradiť rakety Zenit a stať sa jedným z hlavných ruských kozmických nosičov na nízku obežnú dráhu Zeme.
Prvý stupeň je vybavený najvýkonnejším raketovým motorom na kvapalné palivo na svete RD-171MV, ktorý vyvinula a vyrobila spoločnosť NPO Energomaš, druhý stupeň je poháňaný motorom RD-0124MS od Konštrukčnej kancelárie pre chemickú automatizáciu.