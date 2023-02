Šéf rozviedky Budanov nevidí náznaky, že sa Čína chystá vyzbrojť Rusko

Kyjev 28. februára (TASR) — Šéf ukrajinskej vojenskej rozviedky Kyrylo Budanov nezdieľa názor, že Čína zvažuje poskytnutie zbraní Rusku. Uviedol to v pondelok v rozhovore pre rozhlasovú stanicu Hlas Ameriky, informuje agentúra AFP. „V tejto chvíli si nemyslím, že Čína bude súhlasiť s presunom zbraní do Ruska. Nevidím žiadne známky toho, že by sa o takýchto veciach vôbec diskutovalo, povedal Budanov.



Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken začiatkom marca na stretnutí s najvyššie postaveným čínskym diplomatom Wang Im tlmočil obavy Washingtonu z potenciálnych dodávok zbraní Rusku. Riaditeľ americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) William Burns v nedeľu povedal, že predpokladá, že Peking túto možnosť stále zvažuje.



Viaceré americké médiá citovali nemenovaných predstaviteľov USA, podľa ktorých Čína zvažuje, či poskytne Rusku drony a určitú muníciu.



"Som šéf tajnej služby a pri všetkej úcte sa nespolieham na názory jednotlivcov, ale výlučne na fakty. Ja takéto fakty nevidím," vyhlásil Budanov v reakcii na tieto tvrdenia.



Pokiaľ ide o to, kde by si Rusko ešte mohlo zaobstarať zbrane, šéf ukrajinskej rozviedky povedal, že okrem nepotvrdených správ o zásielkach zo Severnej Kórey je v podstate jedinou krajinou, ktorá ich môže Moskve dodávať Irán.