Šéf rozviedky Budanov: Ukrajina by koncom roka mohla vyhrať vojnu

Londýn/Kyjev 14. mája (TASR) - Vojna na Ukrajine by mohla dosiahnuť svoj "bod zlomu" v auguste a skončiť sa porážkou Ruska pred koncom tohto roka. Pre stanicu Sky News to v sobotu povedal šéf ukrajinskej rozviedky, generálmajor Kyrylo Budanov. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



Budanov v súvislosti so súčasným smerovaním konfliktu vyjadril optimizums. "Bod zlomu príde v druhej polovici augusta," uviedol. "Väčšina aktívnych bojových akcií sa skončí koncom tohto roka," dodal.



"Výsledkom bude, že obnovíme ukrajinskú moc na všetkých našich územiach, kde sme ju stratili, vrátane Donbasu a Krymu," vyhlásil Budanov.



Intenzívne boje v súčasnosti prebiehajú v regióne Donbas na východe Ukrajiny, kde Rusko nedávno zhromaždilo svoje jednotky bez toho, že by dosiahlo výraznejší postup, píše AFP.



"Vieme všetko o našich nepriateľoch. Vieme o ich plánoch takmer od chvíle, keď vznikajú," podotkol šéf ukrajinskej rozviedky.



Budanov zároveň vyslovil neoverené tvrdenia, že v Moskve sa aktuálne pripravuje prevrat s cieľom zvrhnutia ruského prezidenta Vladimira Putina. Ruský vodca je tiež podľa neho "veľmi chorý" na rakovinu, cituje AFP.