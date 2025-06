Šéf ruskej Bezpečnostnej rady je opäť v KĽDR

Soul 4. júna (TASR) - Tajomník ruskej Bezpečnostnej rady Sergej Šojgu pricestoval v stredu do Pchjongjangu, kde sa má stretnúť s vodcom KĽDR Kim Čong-unom. Toto je už druhá návšteva Šojgua v Pchjongjangu za niečo vyše dva mesiace, čo poukazuje na prehlbujúce sa vzťahy medzi Ruskom a Severnou Kóreou. Informovali o tom agentúry Jonhap a TASS s tým, že Šojgu do KĽDR pricestoval s poverením od ruského prezidenta Vladimira Putina, píše TASR.



Šojgu s Kimom v Pchjongjangu rokoval aj 21. marca. V rámci rokovaní, ktoré trvali približne dve hodiny, Šojgu s Kimom prediskutoval otázky týkajúce sa Ukrajiny a začiatku dialógu medzi Ruskom a Spojenými štátmi.



Počas aktuálnej návštevy sa očakáva „prerokovanie implementácie niektorých bodov Zmluvy o komplexnom strategickom partnerstve medzi Ruskou federáciou a KĽDR.“ Posúdiť by mali aj medzinárodnú agendu vrátane situácie súvisiacej s Ukrajinou.



Okrem toho má Šojgu v programe aj „uctenie si pamiatky kórejských bojovníkov, ktorí pomohli pri oslobodení Kurskej oblasti“.



TASS doplnil, že rok 2025 bude z hľadiska bilaterálnych podujatí a kontaktov rušný: v auguste - pri príležitosti 80. výročie oslobodenia Kórey - sa uskutoční návšteva predsedu ruskej Štátnej dumy Viačeslava Volodina v Pchjongjangu. V októbri sa predseda strany Jednotné Rusko a podpredseda Bezpečnostnej rady Ruskej federácie Dmitrij Medvedev zúčastní na oslavách pri príležitosti 80. výročia vzniku Kórejskej strany pracujúcich.