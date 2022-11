Šéf ruskej Bezpečnostnej rady pricestoval do Iránu na konzultácie

Londýn 9. novembra (TASR) - Tajomník ruskej Bezpečnostnej rady Nikolaj Patrušev je na návšteve v Iráne. Podľa expertov amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) je pravdepodobným účelom jeho cesty "diskutovať o potenciálnom predaji iránskych balistických rakiet Rusku". Na svojom webe o tom v stredu informovala britská stanica BBC.



ISW poukazuje aj na to, že o Patruševovej návšteve informovali najskôr iránske médiá. V stredu ráno však správu o nej vydali aj ruské tlačové agentúry, na ktoré sa odvoláva i agentúra Reuters.



Podľa autorov správy ISW iránska Najvyššia národná bezpečnostná rada "pravdepodobne oznámila príchod Patruševa do Iránu, aby demonštrovala medzinárodnej (nie domácej) verejnosti prehlbujúcu sa spoluprácu medzi Moskvou a Teheránom, a tiež implicitne signalizovala, že vysoký ruský predstaviteľ sa obracia na Irán so žiadosťou o pomoc v súvislosti s udalosťami na Ukrajine".



BBC pripomína, že Irán bol minulý týždeň nútený priznať, že dodáva Rusku tzv. kamikadze drony, ktoré ruská armáda využíva na Ukrajine aj na masívne útoky na energetickú infraštruktúru.



Teherán však zároveň ubezpečuje, že tieto drony Rusku dodal pred vypuknutím vojny na Ukrajine. Pre toto svoje tvrdenie však Irán neposkytol dôkazy.



BBC dodala, že ukrajinské vedenie sa obáva, že Irán by mohol do Ruska previezť aj rakety stredného doletu zem-zem.



ISW vo svojej pravidelnej zvodke o vývoji na bojiskách Ukrajiny k iránsko-ruskej vojenskej spolupráci uvádza, že "Kremeľ sa naďalej snaží tajne získať zbrane na použitie na Ukrajine, aby zmiernil účinky medzinárodných sankcií a kompenzoval vyčerpanie domácich zásob munície".



Americkí experti sa odvolávajú aj na správy britských médií, podľa ktorých Rusko Iránu už odovzdalo zhabané zbrane západnej výroby.



Došlo k tomu údajne 20. augusta, keď Moskva do Teheránu tajne letecky prepravila hotovosť – 140 miliónov eur –, britskú protitankovú raketu NLAW, americkú protitankovú strelu Javelin a protilietadlovú raketu Stinger. Zbrane boli súčasťou zásielky britskej a americkej vojenskej techniky určenej pre ukrajinskú armádu, ktorá "padla do rúk Rusom".



Iránska armáda tak bude môcť skúmať ich technológie a využiť pre svoj arzenál zbraní, domnieva sa zdroj televízie Sky News, ktorý si želal zostať v anonymite.



Podľa tohto zdroja Teherán ako protihodnotu dodal Moskve viac ako 160 bezpilotných lietadiel vrátane 100 bojových dronov Šáhid-136.



Zdroj televízie Sky News navyše tvrdí, že Irán sa s Ruskom dohodol na ďalšom predaji dronov v hodnote 200 miliónov eur.



Teherán ani Moskva bezprostredne nereagovali na žiadosť Sky News o vyjadrenie.