Šéf ruskej delegácie dúfa v prelom na rokovaniach Lavrova a Blinkena

Moskva 19. januára (TASR) - Šéf ruskej delegácie na viedenských rokovaniach o vojenskej bezpečnosti a kontrole zbrojenia Konstantin Gavrilov vyjadril v stredu nádej, že piatkové stretnutie ministrov zahraničných vecí Ruska a USA povedie k prelomu v rozhovoroch medzi Moskvou a Washingtonom o bezpečnostných zárukách, ktoré žiada Moskva.



"Dúfam, že by mohlo dôjsť k určitému prelomu... Dúfam v to, v zdravý rozum a pragmatizmus našich amerických náprotivkov," povedal Gavrilov pre televíznu stanicu Rossija 24.



Rusko od Spojených štátov a NATO žiada rozsiahle bezpečnostné záruky vrátane toho, aby sa Aliancia nerozšírila o Ukrajinu.



Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov sa stretne so svojím americkým náprotivkom Antonym Blinkenom v piatok vo švajčiarskej Ženeve.



Blinken v stredu počas návštevy Ukrajiny povedal, že tento týždeň nepredloží Moskve oficiálnu odpoveď na jej návrhy týkajúce sa ukrajinskej krízy. Povedal, že obe strany potrebujú nájsť spoločnú reč. "Nepredložím dokument ministrovi zahraničných vecí (Sergejovi) Lavrovovi... Musíme zistiť, kde sme, a zistiť, či ostávajú možnosti pokračovať v diplomacii a pokračovať v dialógu, ktorý je zďaleka najvhodnejší," uviedol Blinken. Zopakoval, že niektoré ruské myšlienky boli "jasne, absolútne nepoužiteľné", ako napríklad explicitný zákaz vstupu Ukrajiny do NATO.