Šéf ruskej diplomacie Lavrov pricestoval na Kubu

Havana 19. februára (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v pondelok pricestoval do kubánskeho hlavného mesta Havana, kde začína svoju zahraničnú cestu po Latinskej Amerike. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Na Rusko aj Kubu sú uvalené sankcie zo strany západných štátov. Obe krajiny zintenzívnili bilaterálne vzťahy od roku 2022, respektíve od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu, keď sa izolovaná Moskva snažila nájsť nových politických spojencov a obchodných partnerov.



Kubánske ministerstvo zahraničných vecí v krátkom vyhlásení oznámilo príchod Lavrova s tým, že ide o jeho deviatu návštevu tohto karibského ostrova.



Noviny patriace vládnej Komunistickej strane na Kube informovali, že Lavrovova návšteva sa uskutočňuje v čase, keď "obe krajiny čelia zintenzívneným hospodárskym a obchodným sankciám zo strany Spojených štátov a niektorých ich spojencov".



Rusko a Kuba podpísali už viac ako desiatku dohôd s cieľom obnoviť obchodné vzťahy v sektoroch stavebníctva, IT, bankovníctva, dopravy či cestovného ruchu.



V priebehu jedného roka ide o druhú návštevu Lavrova na Kube. Naposledy ju navštívil v marci 2023 po tom, čo niekoľko mesiacov predtým prebehla v Moskve schôdzka medzi šéfom Kremľa Vladimirom Putinom a kubánskym prezidentom Miguelom Díazom-Canelom.



V apríli 2O23 Díaz-Canel ubezpečil, že Kuba bude bezpodmienečne podporovať Moskvu v jej "strete so Západom".



Lavrov sa s kubánskym prezidentom stretne pred tým, ako v utorok odcestuje ďalej do Venezuely a následne sa zúčastní na summite G20 v Brazílii.