Šéf ruskej diplomacie pricestuje do Paríža, stretne sa s Le Drianom

Paríž/Moskva 21. februára (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov sa v piatok v Paríži stretne s francúzskym rezortným partnerom Jeanom-Yvesom Le Drianom. Cieľom stretnutia je "položenie základov pre plánovaný summit amerického prezidenta Joea Bidena a ruského prezidenta Vladimira Putina," informovalo v pondelok francúzske ministerstvo zahraničných vecí, píše agentúra AFP.



Sergej Lavrov súhlasil so stretnutím s cieľom "uskutočniť prípravné konzultácie na v zásade dohodnutý summit," uvádza sa ďalej vo vyhlásení francúzskeho rezortu diplomacie.



Tamojší prezident Emmanuel Macron v nedeľu dvakrát telefonoval so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom a raz s prezidentom USA Joeom Bidenom. V noci na pondelok Elyzejský palác informoval, že obaja lídri "v princípe" súhlasili so stretnutím.



Biely dom však uviedol, že takéto stretnutie sa môže uskutočniť, len pokiaľ Rusko nenapadne Ukrajinu.



"Je na prezidentovi Putinovi, aby sa rozhodol," povedal v pondelok novinárom predstaviteľ francúzskeho prezidenta, ktorý si neželal byť menovaný.



Správy o Macronovom návrhu na summit USA-Rusko prichádzajú po týždňoch zvýšeného napätia, ktoré vyvolalo sústreďovanie ruskej armády v blízkosti ukrajinských hraníc, píše agentúra Reuters. Západné krajiny sa obávajú, že ide o predohru k invázii, ktorá môže prísť "kedykoľvek". Moskva akékoľvek útočné zámery popiera.