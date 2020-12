Šéf ruskej diplomacie rokoval s poslancom Alternatívy pre Nemecko

Na archívnej snímke Tino Chrupalla 29. februára 2020. Foto: TASR/AP

Moskva 8. decembra (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov počas utorkového stretnutia s predstaviteľom krajne pravicovej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD) Tinom Chrupallom uviedol, že Rusko a Nemecko by mali zlepšiť svoje bilaterálne vzťahy, uviedla agentúra DPA.Lavrov sa poďakoval Chrupallovi za snahu o urovnanie rusko-nemeckých vzťahov, ktoré počas uplynulých mesiacov ochladli najmä pre obvinenia zo strany Nemecka z údajnej kriminálnej činnosti Ruska." uviedol Lavrov.Chrupalla, zástupca predsedu parlamentnej strany AfD, potvrdil, že strana nesúhlasila so sankciami, ktoré na Rusko uvalilo Nemecko. "," dodal Chrupalla.V nemecko-ruských vzťahoch momentálne vládne napätá atmosféra. Súvisí to najmä s otravou ruského opozičného politika a kritika Kremľa Alexeja Navaľného, ktorý sa úspešne zotavil v berlínskej nemocnici, kam bol z Ruska prevezený koncom augusta.Európska únia pre otravu Navaľného v októbri na žiadosť Nemecka uvalila sankcie na šiestich ruských funkcionárov vrátane Alexandra Bortnikova, šéfa Federálnej bezpečnostnej služby (FSB).