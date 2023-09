Šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov dorazil na summit G20 v Indii

Naí Dillí 8. septembre (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov dorazil v piatok na summit skupiny G20 v Indii. V neprítomnosti prezidenta Vladimira Putina tam bude viesť ruskú delegáciu, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Ruský prezident sa na summite v Indii osobne nezúčastní a neplánuje pred jeho účastníkmi predniesť ani príhovor prostredníctvom video spojenia. Vzťahy Ruska s mnohými členmi G20 sú totiž napäté pre vojnu na Ukrajine.



"Blízko spolupracujeme so všetkými krajinami G20... proti snahám odôvodniť všetky humanitárne a ekonomické problémy sveta čisto len konfliktom na Ukrajine," uvádza sa vo vyhlásení ruského rezortu diplomacie vydanom ešte pred príchodom Lavrova na summit.



Konflikt na Ukrajine vyprovokovali Spojené štáty, aby poškodili bezpečnostnú situáciu v Európe, uvádza tiež ruská diplomacia.



Rastie aj napätie súvisiace s ruskými útokmi na ukrajinské strediská či prístavy vyvážajúce obilie, pričom Kyjev útočí na ruské prístavy a vojenské lode.



Predseda Európskej rady Charles Michel v piatok v Naí Dillí vyhlásil, že Rusko "musí prestať" s blokádou ukrajinských námorných prístavov, ktorú spustilo po odstúpení od dohody zaisťujúcej dodávky obilia cez Čierne more aj počas vojny.



Britský premiér Rishi Sunak, ktorý taktiež v piatok dorazil do Indie, zase uviedol, že neúčasť Putina na summite dokazuje, že šéf Kremľa "je architektom svojho vlastného diplomatického exilu".