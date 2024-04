Šéf ruskej Rady bezpečnosti viní z útoku v Crocus City Hall aj USA

Moskva 3. apríla (TASR) - Tajomník ruskej Rady bezpečnosti Nikolaj Patrušev v stredu tvrdil, že Spojené štáty taktiež nesú vinu za nedávny útok v koncertnej hale Crocus City Hall na predmestí Moskvy, ku ktorému sa prihlásila odnož džihádistickej siete Islamský štát (IS). TASR o tom informuje podľa agentúry AP.



"Snažia sa nám vnútiť, že tento teroristický čin nespáchal Kyjev, ale stúpenci radikálnej islamskej ideológie, možno členovia afganskej odnože IS," povedal Patrušev na zasadnutí so svojimi kolegami zo Šanghajskej organizácie pre spoluprácu (ŠOS), ktoré sa koná v Astane.



"Oveľa dôležitejšie je však rýchlo zistiť, kto si tento obludný zločin objednal a kto ho sponzoroval. Stopy vedú k ukrajinským tajným službám. Každý vie, že režim v Kyjeve nie je nezávislý, no je úplne ovládaný Spojenými štátmi," vyhlásil Patrušev.



Ruskí predstavitelia vrátane prezidenta Vladimira Putina od útoku z 22. marca, ktorý si vyžiadal 145 obetí na životoch a stovky zranených, opakovane a bez akýchkoľvek dôkazov tvrdia, že ho zosnovala Ukrajina.



K útoku v koncertnej hale pri Moskve došlo dva týždne po tom, ako veľvyslanectvo USA v Rusku vydalo varovanie pred potenciálnymi teroristickými útokmi na verejných miestach. Americkí občania vtedy dostali odporúčanie vyhýbať sa v Rusku veľkým zhromaždeniam vrátane koncertov. K varovaniu sa vtedy pridali Lotyšsko, Južná Kórea, Švédsko, Kanada, Nemecko i Česko.



Ministerstvo zahraničných vecí USA neskôr uviedlo, že informácie o údajných plánovaných útokoch odovzdalo ruským úradom. Denník Washington Post tento týždeň napísal, že americkí predstavitelia vtedy označili za potenciálny cieľ teroristov aj samotnú Crocus City Hall. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov sa v stredu k tejto informácii odmietol vyjadriť, pričom ju označil za záležitosť bezpečnostných služieb.