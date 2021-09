Šéf ruskej rozviedky obvinil Britániu z klamstva v kauze Skripaľ

Moskva 23. septembra (TASR) - Šéf ruskej civilnej Služby zahraničnej rozviedky (SVR) Sergej Naryškin vo štvrtok obvinil Britániu z klamstva a pokusu odvrátiť pozornosť od iných problémov, napr. od Afganistanu.



Naryškin to vyhlásil po tom, ako britská polícia v utorok uviedla, že v kauze pokusu o vraždu bývalého dvojitého agenta Sergeja Skripaľa bol identifikovaný tretí ruský podozrivý.



Rusko akékoľvek svoje zapojenie do tohto prípadu odmietlo a všetky obvinenia na svoju adresu označilo za protiruskú propagandu.



"Toto je pokus zakryť alebo podporiť predchádzajúce klamstvo novou lžou," vyhlásil Naryškin podľa agentúry Interfax v reakcii na najnovšie tvrdenia Británie.



Dodal, že obviňovanie Ruska Britániou má za cieľ "odvrátiť pozornosť verejnosti od hanebného úteku z Afganistanu, predovšetkým zo strany USA a ich spojencov".



Londýnska Metropolitná polícia, nazývaná aj Scotland Yard, v utorok informovala, že má dostatok dôkazov na to, aby z účasti na pokuse o vraždu bývalého dôstojníka ruskej vojenskej rozviedky GRU Sergeja Skripaľa a jeho dcéry Julije obvinila tretiu osobu - muža vystupujúceho pod menom Sergej Fedotov.



Britská polícia uviedla, že má dôkazy, že "Sergej Fedotov" je falošné meno Denisa Sergejeva, príslušníka ruskej vojenskej tajnej služby známej pod skratkou GRU. Domnieva sa tiež, že Fedotov/Sergejev koordinoval akciu ďalších dvoch ruských agentov, ktorí boli vykonávateľmi útoku na Skripaľovcov v anglickom meste Salisbury z marca roku 2018.



Podľa britskej prokuratúry by Fedotov/Sergejev mohol byť obvinený z plánovania vraždy, z pokusu o vraždu, vlastnenia a použitia chemickej zbrane a zo spôsobenia ťažkej ujmy na zdraví.



Skripaľovci útok novičkom prežili, ale náhodný kontakt s touto nervovoparalytickou látkou neskôr spôsobil smrť jednej Britke a vážne ochorenie jej partnerovi.



Spomínaní dvaja agenti ruskej vojenskej tajnej služby GRU sú známi pod falošnými menami Alexander Petrov a Ruslan Boširov. Obaja muži už po čine v Salisbury v rozhovore pre ruskú televíziu tvrdili, že toto mesto navštívili ako turisti.



Na všetkých troch Rusov boli v Británii vydané zatykače. Britská polícia deklarovala, že má v úmysle požiadať o spoluprácu pri pátraní po Fedotovovi aj medzinárodnú policajnú organizáciu Interpol.



Polícia tiež informovala, že všetci traja podozriví predtým spoločne pracovali pre GRU "v operáciách mimo Ruska".