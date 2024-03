Šéf ruskej rozviedky rokoval v KĽDR o bezpečnostnej spolupráci

Soul 28. marca (TASR) - Šéf ruskej rozviedky Sergej Naryškin navštívil tento týždeň Severnú Kóreu, kde viedol diskusie o bezpečnostnej spolupráci, uviedla vo štvrtok severokórejská štátna tlačová agentúra KCNA.



Rusko a KĽDR v poslednom období prehlbujú svoje tradičné väzby, pričom obe krajiny čelia aj medzinárodným sankciám. Moskva pre vojnu voči susednej Ukrajine a Pchjongjang pre testovanie jadrových zbraní, pripomína agentúra AFP.



Spojené štáty opakovane uvádzajú, že Pchjongjang Moskvu zásobuje aj zbraňami, ktoré ruská armáda nasadzuje na Ukrajine.



Naryškin, ktorý stojí na čele Služby zahraničnej rozviedky Ruskej federácie (SVR), sa počas svojej návštevy Pchjongjangu, ktorá sa uskutočnila 25. až 27. marca, stretol so severokórejským ministrom pre štátnu bezpečnosť Ri Čang-daem.



Obaja predstavitelia spolu diskutovali o posilnení spolupráce s cieľom "vyrovnať sa so stále množiacimi špionážnymi a sprisahaneckými krokmi nepriateľských síl", uviedla KCNA.



Vlani v septembri sa ruský prezident Vladimir Putin a severokórejský vodca Kim Čong-un stretli na spoločnom summite na ruskom Ďalekom východe. Kim vtedy vyhlásil, že väzby na Moskvu sú pre jeho krajinu "prioritou číslo jeden".



Južná Kórea začiatkom tohto mesiaca uviedla, že KĽDR od júla 2023 dodala Rusku už približne 7000 kontajnerov zbraní určených na nasadenie do bojov na Ukrajine.



KĽDR podľa Washingtonu i ďalších zahraničných expertov výmenou za to očakáva vojenskú pomoc v podobe satelitnej technológie, ako aj modernizáciu svojho vojenského vybavenia pochádzajúceho ešte zo sovietskej éry.