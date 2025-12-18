Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Šéf ruskej SVR Naryškin telefonoval s riaditeľkou MI6 Metreweliovou

Nová riaditeľka britskej tajnej služby MI6 Blaise Metreweliová hovorí počas svojho prvého verejného prejavu v Londýne 15. decembra 2025. Foto: TASR/AP

O telefonáte neposkytol žiadne ďalšie informácie.

Moskva 18. decembra (TASR) - Riaditeľ ruskej Zahraničnej spravodajskej služby (SVR) Sergej Naryškin vo štvrtok uviedol, že pred pár dňami telefonicky hovoril s novou šéfkou britskej tajnej služby MI6 Blaise Metreweliovou. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters odvolávajúcej sa na ruskú tlačovú agentúru TASS.

„Pred pár dňami som mal pomerne dlhý telefonický rozhovor s novovymenovanou šéfkou MI6 Metreweliovou,“ uviedol vo štvrtok Naryškin. Podľa jeho slov ruskí agenti oficiálne pracovali v Londýne rovnako ako tí britskí v Moskve, napísal TASS. O telefonáte neposkytol žiadne ďalšie informácie.
