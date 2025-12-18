< sekcia Zahraničie
Šéf ruskej SVR Naryškin telefonoval s riaditeľkou MI6 Metreweliovou
O telefonáte neposkytol žiadne ďalšie informácie.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Moskva 18. decembra (TASR) - Riaditeľ ruskej Zahraničnej spravodajskej služby (SVR) Sergej Naryškin vo štvrtok uviedol, že pred pár dňami telefonicky hovoril s novou šéfkou britskej tajnej služby MI6 Blaise Metreweliovou. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters odvolávajúcej sa na ruskú tlačovú agentúru TASS.
„Pred pár dňami som mal pomerne dlhý telefonický rozhovor s novovymenovanou šéfkou MI6 Metreweliovou,“ uviedol vo štvrtok Naryškin. Podľa jeho slov ruskí agenti oficiálne pracovali v Londýne rovnako ako tí britskí v Moskve, napísal TASS. O telefonáte neposkytol žiadne ďalšie informácie.
„Pred pár dňami som mal pomerne dlhý telefonický rozhovor s novovymenovanou šéfkou MI6 Metreweliovou,“ uviedol vo štvrtok Naryškin. Podľa jeho slov ruskí agenti oficiálne pracovali v Londýne rovnako ako tí britskí v Moskve, napísal TASS. O telefonáte neposkytol žiadne ďalšie informácie.