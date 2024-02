Šéf Sejmu varoval pred následkami po potýčke s parlamentnou ochrankou

Varšava 8. februára (TASR) - Predseda dolnej komory poľského parlamentu (Sejmu) Szymon Holownia vo štvrtok varoval, že osoby, ktoré v stredu pri šarvátke s parlamentnou strážou pred zasadnutím Sejmu "znevážili poľské uniformy", môžu postihnúť následky. Informovala o tom poľská tlačová agentúra PAP.



V stredu ráno ochranka pred parlamentom vo Varšave zastavila dvoch bývalých poslancov Mariusza Kamiňského a Macieja Wasika, ktorí sa pokúšali vojsť do budovy Sejmu spoločne so skupinou svojich kolegov z bývalej vládnej strany Právo a spravodlivosť (PiS).



Oboch predstaviteľov bývalej vlády najprv uväznili za zneužívanie právomocí, následne im prezident Andrzej Duda udelil milosť. Predseda Sejmu Holownia ich však zbavil poslaneckých kresiel. Obaja opakovane tvrdia, že stále sú poslancami, a Holowniovo rozhodnutie označujú za protizákonné.



Keď ochranka v stredu Kamiňského a Wasika odmietla vpustiť do budovy Sejmu, vypukla potýčka. Ochranka im ešte predtým ponúkla možnosť sledovať zasadnutie z miesta určeného pre verejnosť.



Holownia vo štvrtok oznámil, že záznamy zo stredajšieho incidentu pred parlamentom sa analyzujú. Dodal, že "všetci zodpovední, ktorí znevážili poľskú uniformu, budú čeliť disciplinárnym a finančným následkom za narušenie poriadku v areáli Sejmu".



Podľa poľskej ústavy "nemôže byť do Sejmu či do Senátu zvolený nikto, koho odsúdili na trest odňatia slobody za trestný čin, ktorý spáchal zámerne". Viacerí nezávislí odborníci na právo potvrdili, že na tom nič nemení ani amnestia prezidenta.