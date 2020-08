Šéf sicílskej vlády vydal dekrét o vyhostení žiadateľov o azyl

Rím 23. augusta (TASR) - Šéf regionálnej sicílskej vlády Nello Musumeci vydal v nedeľu dekrét, na základe ktorého budú z ostrova hromadne vyhostení všetci žiadateľa o azyl. Dôvodom sú obavy zo šírenia nákazy novým koronavírusom, informuje agentúra DPA.



Podľa DPA nie je jasné, ako by sa toto drastické nariadenie malo v praxi uplatňovať a či má Sicília právomoc ho vôbec vydať. Ministerstvo vnútra v Ríme na tento krok bezprostredne nereagovalo.



"Sicília nemôže byť obsadená, zatiaľ čo Európa zatvára oči a vláda neprináša žiadne ústupky," napísal Musumeci na Facebooku, kde príslušný dekrét zverejnil.



Na základe tohto dekrétu by sa mali všetky sicílske prijímacie strediská do polnoci z nedele na pondelok vyprázdniť, pričom migrantov, ktorí sa tam nachádzajú, by mali premiestniť inam v rámci Talianska alebo Európy. Dekrét takisto zakazuje prijať ďalších migrantov prichádzajúcich po mori.



Výnos je platný až do 10. septembra a požaduje, aby ľudí prichádzajúcich po mori umiestnili do karantény na trajektoch - ide o riešenie, ktoré talianska vláda prijala iba čiastočne.



DPA pripomína, že Taliansko v uplynulých týždňoch zaznamenalo prudký nárast počtu migrantov prichádzajúcich po mori i nárast počtu nových prípadov nákazy; väčšinou šlo o ľudí, ktorí sa vracajú z dovolenky, nie migrantov.