Šéf Slobodnej Európy:USA vypli satelit a prerušili vysielanie do Ruska

Praha 3. apríla (TASR) - Generálny riaditeľ rozhlasovej stanice Rádio Slobodná Európa/Rádio Sloboda (RFE/RL) Stephen Capus vo štvrtok oznámil, že Agentúra Spojených štátov pre globálne médiá (USAGM) vypla satelit, ktorý vysielal jeho ruskojazyčný program do Ruska. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



USAGM neposlala rozhlasovej stanici na apríl financie schválené americkým Kongresom a RFE/RL preto začalo v utorok posielať svojich zamestnancov z centrály v Prahe na neplatenú dovolenku.



Americký prezident Donald Trump dekrétom podpísaným 14. marca nariadil rozsiahle škrty v USAGM, ktorá má na starosti všetky štátom financované programy zahraničného vysielania, okrem vysielania armády. Poverená šéfka USAGM Kari Lakeová minulý týždeň informovala, že dohoda o financovaní vo forme grantu na rok 2025 je opäť v platnosti, rozhlasová stanica však odvtedy nedostala žiadne prostriedky.



„Dnes sme prišli do práce a zistili sme, že USAGM vypla satelitné služby s dosahom do Ruska,“ povedal pre AFP Capus.



Rozhodnutie vypnúť tieto služby sa týka nepretržitého vysielania televízie „Nastojaščeje vremja“ v ruskom jazyku v Rusku, na Ukrajine, v strednej Ázii a vo východnej Európe. Capus dodal, že USAGM oznámila RFE/RL, že ukončila zmluvy o vysielaní.



Ruským klientom stanice sa teraz podľa Capusa namiesto vysielania zobrazuje nápis: „S poľutovaním vám oznamujeme, že Agentúra Spojených štátov pre globálne médiá (USAGM) sa rozhodla ukončiť distribúciu programu Nastojaščeje vremja,“ píše AFP.



Capus uviedol, že rozhlas má iné prostriedky na oslovenie ruského publika. „Ale... toto nebola ruská vláda, ktorá by podnikla takúto akciu. Nariadila to USAGM,“ povedal. „Nemyslím si, že je tu nejaká pochybnosť o tom, že Trumpova administratíva by nás rada videla zatvorených. Myslím, že je to celkom jasné,“ vyhlásil Capus.



RFE/RL sídli od roku 1995 v Prahe a vysiela v 27 jazykoch pre 23 krajín. V Rusku ju vo februári 2024 vyhlásili za „nežiaducu organizáciu“.



Český minister zahraničných vecí Jan Lipavský vo štvrtok oznámil, že ČR hľadá vhodné cesty na financovanie rozhlasovej stanice RFE/RL. Za najlepšiu možnosť považuje, aby ho spoločne financovali európske štáty.