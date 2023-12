Šéf Snemovne po schôdzke so Zelenským názor na pomoc USA nezmenil

Washington 12. decembra 2023 (AFP) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pricestoval v utorok do Bieleho domu na schôdzku s americkým prezidentom Joeom Bidenom po tom, ako už v priebehu dňa absolvoval v Kapitole stretnutia s predstaviteľmi oboch komôr amerického Kongresu. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



Zelenskyj je od pondelka na návšteve USA, kde sa snaží zaistiť svojej krajine ďalší balík nevyhnutnej vojenskej pomoci, o ktorom aktuálne rokuje americký Kongres. Republikáni však schválenie ďalšej pomoci podmieňujú tým, aby zahŕňala aj opatrenia týkajúce sa sprísnenia imigračnej a hraničnej politiky USA.



Zelenskyj sa v utorok najprv v Kapitole stretol za zatvorenými dverami s americkými senátormi, a to vrátane lídra tamojšej demokratickej väčšiny Chucka Schumera a lídra tamojšej republikánskej menšiny Mitcha McConnella. Schumer schôdzku, na ktorú boli pozvaní všetci senátori, označil za "veľmi silnú" a varoval, že Ukrajina potrebuje pomoc rýchlo, aby zabránila víťazstvu Ruska.



Následne sa ukrajinský prezident stretol samostatne s lídrom demokratickej menšiny v Snemovni reprezentantov Hakeemom Jeffriesom a ďalšími demokratickými kongresmanmi a potom aj s republikánskym predsedom Snemovne reprezentantov Kongresu USA Mikeom Johnsonom,



Johnson po približne polhodinovej schôdzke s ukrajinským prezidentom novinárom povedal, že jeho stanovisko sa v tomto smere nezmenilo, pričom USA musia podľa jeho slov najprv riešiť otázky týkajúce sa bezpečnosti ich vlastných hraníc a až potom pokročiť v návrhu zákona o vojenskej pomoci Kyjevu, uvádza stanica CNN.



Republikáni v Snemovni reprezentantov podľa Johnsona nebudú súhlasiť s ďalšou pomocou pre Ukrajinu, ak Biely dom nesplní ich dve podmienky. Tými sú, že do balíka pomoci zahrnie ochranu amerických hraníc, a že vypracuje podrobnú stratégiu, ako môže Ukrajina zvíťaziť vo vojne s Ruskom, uvádza stanica NBC.



"Zdá sa, že Bidenova administratíva žiada miliardy dolárov navyše bez primeraného dohľadu, bez jasnej stratégie na víťazstvo (vo vojne) a bez odpovedí, ktoré podľa mňa Američanom prináležia," povedal Johnson. Zelenskému však podľa vlastných slov zopakoval aj to, že USA stoja vo vojne s Ruskom na "správnej strane" a podporujú Ukrajinu.