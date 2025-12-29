< sekcia Zahraničie
Šéf španielskej opozičnej PP pripustil spoluprácu s Voxom
Autor TASR
Madrid 29. decembra (TASR) - Predseda španielskej opozičnej Ľudovej strany (PP) Alberto Núez Feijóo v pondelok pripustil možnosť občasnej spolupráce s populistickou stranou Vox v prípade, že by sa stal premiérom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Feijóo vyhlásil, že by „hľadal dohody o správe Španielska“ s inými stranami vrátane strany Vox, ak by v najbližších parlamentných voľbách Ľudová strana nezískala nadpolovičnú väčšinu. Ľudovci v predčasných voľbách 21. decembra v regióne Extremadura zvíťazili, ale pri vzniku miestnej vlády sa musia spoliehať na podporu Voxu.
V 65 člennom regionálnom parlamente má PP 29 mandátov (43,19 percenta hlasov), PSOE (socialisti) 18 mandátov (25,73 percenta) a Vox 11 mandátov (16,90 percenta). Koalícia Unidas por Extremadura získala sedem kresiel (10,25 percenta).
„Vox je tretia (najsilnejšia) strana v Extremadure, upevnila si svoju pozíciu a má dobré výsledky v celoštátnych prieskumoch verejnej mienky. Uvidíme, aké bude jej postavenie v parlamentných voľbách,“ vyhlásil Feijóo. Červenou čiarou pre PP je podľa neho spolupráca s baskickou stranou EH Bildu, ktorej súčasťou sú aj bývalí členovia rozpustenej teroristickej organizácie Baskicko a jeho sloboda (ETA).
Riadny termín najbližších parlamentných volieb v Španielsku je naplánovaný na rok 2027. Premiér Pedro Sánchez od svojho nástupu v roku 2018 opakovane odmieta výzvy opozície vzdať sa funkcie a vyhlásiť predčasné voľby pre korupčné kauzy jeho Španielskej socialistickej robotníckej strany (PSOE). Väčšina prieskumov verejnej mienky naznačuje, že voľby by vyhrala PP, ale pre nadpolovičnú väčšinu v parlamente bude potrebovať podporu strany Vox.
