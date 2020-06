Šéf spoločnosti CrossFit odstúpil po nevhodných reakciách o Floydovi

Londýn 10. júna (TASR) - Zakladateľ a šéf obchodnej značky CrossFit Greg Glassman odstúpil z vedenia spoločnosti v dôsledku svojich vyjadrení o smrti Afroameričana Georgea Floyda a následných protestoch. Informovala o tom v stredu BBC.



Americký nezávislý výskumný inštitút IHME (Institute for Health Metrics and Evaluation) so sídlom v Seattli v sobotu na Twitteri napísal, že rasizmus a diskriminácia sú problémom v oblasti verejného zdravotníctva, ktoré si vyžadujú okamžitú reakciu. Glassman na tento tvít reagoval, že "je to FLOYD-19", čím podľa BBC narážal na ochorenie COVID-19.



"Odstupujem z pozície generálneho riaditeľa CrossFit Inc. a rozhodol som sa odísť do dôchodku," povedal Glassman, ktorého stanovisko spoločnosť CrossFit zverejnila na svojej oficiálnej stránke.



"V sobotu som spôsobil roztržku v crossfitovej komunite a neúmyselne som ublížil mnohým jej členom," dodal Glassman a pripomenul, že CrossFit, ktorý založil pred 20 rokmi, sa stal jednou z najväčších svetových sietí telocviční.



Stovky telocviční podľa BBC ukončili spoluprácu so spoločnosťou CrossFit. Ukončenie spolupráce potvrdila aj spoločnosť Adidas.



Bývalý gymnasta Glassman založil CrossFit v roku 2000 spolu so svojou exmanželkou Lauren Jenaiovou. Táto obchodná značka sa odvtedy rozrástla a na celom svete má tisíce telocviční.



CrossFit je súťažný šport i metóda kondičného tréningu, ktorá kombinuje vzpieranie, šprint, silový tréning a gymnastiku.