Šéf spravodajskej služby odstúpil pre škandál so špionážnym softvérom

Atény 5. augusta (TASR) - Šéf gréckej spravodajskej služby Panagiotis Kontoleon rezignoval na svoju funkciu v súvislosti so škandálom týkajúcim sa údajného sledovania predsedu opozičného Panhelénskeho socialistického hnutia (PASOK) Nikosa Androulakisa. S odvolaním sa na piatkové vyhlásenie vlády v Aténach o tom informovala agentúra AFP.



Kontoleon, ktorý bol na post šéfa tajných služieb vymenovaný v roku 2019, "predložil svoju rezignáciu..., ktorá bola prijatá", uviedol úrad predsedu gréckej vlády Kyriakosa Mitsotakisa. Odstúpil len niekoľko hodín po tom, čo odchod ohlásil tajomník premiérovej kancelárie Grigoris Dimitriadis.



Androulakis pred týždňom podal na najvyššom súde sťažnosť ohľadom "pokusu" o sledovanie jeho mobilného telefónu prostredníctvom špionážneho softvéru Predator. "Pred niekoľkými dňami ma Európsky parlament (EP) informoval, že došlo k pokusu o odpočúvanie môjho mobilného telefónu monitorovacím softvérom Predator," povedal novinárom minulý utorok po odchode z budovy súdu v Aténach.



AFP približuje, že EP spustil po hackerských útokoch pomocou softvéru Pegasus pre europoslancov špeciálnu službu, ktorej cieľom je skontrolovať, či ich telefóny nie sú nelegálne sledované.



Právne kroky podnikli pre podozrenia zo sledovania aj dvaja grécki novinári. Vláda popiera akékoľvek zapojenie štátu do týchto aktivít. Investigatívne weby Reporters United a Inside Story obvinili zo zapojenia do tohto škandálu Dimitriadisa, ktorý je synovcom šéfa vlády.