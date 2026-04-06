< sekcia Zahraničie
Šéf Srbijagas: Cieľom výbušnín bolo zanechať Maďarsko a SR bez plynu
Generálny riaditeľ srbských plynární uviedol, že cieľom bolo, aby Maďarsko a Slovensko zostali bez plynu, čo by malo ekonomické a politické dôsledky, najmä v kontexte maďarských volieb.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Belehrad 6. apríla (TASR) - Nájdenie výbušnín v blízkosti plynovodu v srbskom meste Kanjiža predstavuje vážnu bezpečnostnú hrozbu, ktorej cieľom bolo zanechať Maďarsko a Slovensko bez plynu. Uviedol to v pondelok generálny riaditeľ srbskej plynárenskej spoločnosti Srbijagas Dušan Bajatovič, píše TASR podľa správy agentúry TANJUG.
„Predpokladám, že to nebolo mierené proti Srbsku. Podľa môjho politického posúdenia to bolo namierené proti Maďarsku, pretože Srbsko by v takomto prípade nezostalo bez plynu. Cieľom bolo, aby Maďarsko a Slovensko zostali bez plynu, čo by malo ekonomické a politické dôsledky, najmä v kontexte maďarských volieb,“ vyhlásil Bajatovič.
Srbský prezident Aleksandar Vučič v nedeľu oznámil, že armáda a polícia našli spomínané výbušniny v meste Kanjiža na severe Srbska „niekoľko stoviek metrov“ od plynovodu vedúceho do Maďarska.
Kanjiža sa nachádza vo Vojvodine asi desať kilometrov od hraníc s Maďarskom. Cez jej územie vedie plynovod Balkan Stream, predĺženie plynovodu TurkStream, ktorý prepravuje ruský plyn do Srbska a Maďarska.
Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó po nedeľňajšom mimoriadnom zasadnutí Rady obrany štátu vyhlásil, že Maďarsko „pre hrozbu ukrajinského útoku zabezpečí vojenskú ochranu pre plynovod TurkStream od srbsko-maďarskej hranice až po maďarsko-slovenské hranice“.
TurkStream je momentálne jedinou trasou na vývoz ruského potrubného plynu do Európy. Tranzit ruského plynu cez ukrajinské územie bol zastavený od januára 2025 po tom, čo Ukrajina nepredĺžila príslušnú dohodu s Ruskom. Plynovod zásobuje niekoľko európskych krajín vrátane Slovenska.
