Šéf srbskej tajnej služby Vulin odstúpil z funkcie

Belehrad 3. novembra (TASR) - Šéf srbskej tajnej služby Aleksandar Vulin, ktorý je známy väzbami na Kremeľ a je aj na sankčnom zozname USA, odstúpil v piatok zo svojej funkcie. Tvrdí, že ho k tomu donútil medzinárodný tlak. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



"Spojené štáty a Európska únia žiadajú moju hlavu, aby neuvalili sankcie na Srbsko... Nebudem príčinou vydierania a nátlaku na Srbsko," vysvetlil svoju demisiu 51-ročný Vulin.



Vulin je jedným z mála vysokopostavených európskych politikov, ktorí od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu oficiálne navštívili Moskvu. V minulosti zastával aj funkciu ministra obrany a ministra vnútra. Jeho nacionalistické prejavy viackrát vyvolali diplomatické spory so susednými krajinami.



USA naňho v júli uvalili sankcie za zneužitie verejnej funkcie na údajnú pomoc pri nelegálnom prevoze zbraní cez srbské hranice a tiež za účasť na obchode s drogami. Obvinili ho tiež, že pomáha Rusku rozširovať svoj vplyv na Balkáne.



Srbsko síce oficiálne – na pôde OSN – odsúdilo ruskú inváziu na Ukrajinu, k Západu sa však v uvalení sankcií na Moskvu nepridalo. Samotný Vulin povedal, že Srbsko sa "nebude zúčastňovať na protiruskej hystérii".



Vulin je tiež verejným propagátorom myšlienky takzvaného srbského sveta, čím označuje akúsi politickú úniu Srbov vo svete. Kritici tvrdia, že ide o niečo podobné, ako je idea takzvaného ruského sveta.



Srbsko je od roku 2012 oficiálnym kandidátom na vstup do Európskej únie. AFP však pripomína, že táto balkánska krajina je takmer úplne závislá od dodávok ruského plynu. Spolieha sa tiež na ruské právo veta v Bezpečnostnej rade OSN. To v podstate znemožňuje získať uznanie medzinárodného spoločenstva pre Kosovo, ktoré jednostranne vyhlásilo nezávislosť v roku 2008.