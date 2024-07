Šéf sudánskej armády bol evakuovaný po útoku dronu na základňu

Port Sudan 31. júla (TASR) - Šéf sudánskej armády generál Abdal Fattáh Burhán bol v stredu evakuovaný po útoku dronov na vojenskú základňu na východe krajiny, uviedli svedkovia agentúre AFP.



Armáda uviedla, že pri útoku bezpilotných lietadiel na ceremóniu na základni Gibet zahynulo päť ľudí. Základňa leží asi 100 kilometrov od mesta Port Sudan (Búr Súdán) na brehu Červeného mora, kam sa presunulo vedenie štátu a armády po dlhých bojoch v hlavnom meste Chartúm.



Burhána bolo možné vidieť počas priameho prenosu v sudánskej televízii, predtým ho asi na 15 minút prerušili. Podľa svedkov sa Burhánovi podarilo po útoku odísť, opozičné RSF sa k nemu neprihlásilo.



V Sudáne bojuje už od apríla 2023 armáda vedená generálom Abdalom Fattáhom Burhánom proti polovojenskému zoskupeniu RSF, ktoré vedie Burhánov bývalý zástupca, generál Muhammad Hamdán Daklú. Doteraz v bojoch zahynuli desaťtisíce ľudí a krajina čelí humanitárnej kríze.



Išlo o prvý útok na vojenskú základňu v regióne Červené more, kam armáda, vláda a Organizácia spojených národov premiestnili svoje sídla. Koncom júna polovojenské jednotky oznámili, že prevzali kontrolu nad základňou v hlavnom meste regiónu Sennar na juhovýchode krajiny.



RSF ovláda tiež väčšinu hlavného mesta Chartúm, centrálny región Al-Džazíra, väčšinu regiónu Darfúr na západe krajiny a veľké časti regiónu Kordofán na juhu.



Vojna prinútila viac ako 11 miliónov ľudí opustiť svoje domovy do iných častí krajiny alebo do susedných krajín, zdevastovala infraštruktúru a priviedla Sudán na pokraj hladomoru.