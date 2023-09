Šéf sudánskej armády varoval v OSN pred rozšírením vojny v regióne

New York 22. septembra (TASR) - Šéf sudánskej armády generál Abdal Fattáh Burhán varoval vo štvrtok na pôde OSN pred rozšírením vojny zo Sudánu do iných krajín regiónu. Zároveň vyzval na vyvíjanie medzinárodného tlaku na povstalecké Sily rýchlej podpory (RSF), proti ktorým bojuje, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



"Nebezpečenstvo tejto vojny predstavuje teraz hrozbu pre regionálny a medzinárodný mier a bezpečnosť, keďže povstalci vyhľadávajú pomoc ľudí postavených mimo zákon a teroristických skupín z iných krajín z regiónu a zo sveta," uviedol Burhán. Podľa AFP tak narážal na väzby RSF s ruskou žoldnierskou Vagnerovou skupinou.



"Toto je ako podnet pre vojnu - vojnu, ktorá sa rozšíri aj do iných krajín v regióne," dodal Burhán.



Boje v Sudáne vypukli 15. apríla medzi armádou a RSF po zlyhaní snáh o integráciu armády a tejto polovojenskej jednotky, ktorú vedie Burhánov bývalý zástupca generál Muhammad Hamdán Daklú. Podľa odhadu neziskovej organizácie ACLED zahynulo v dôsledku bojov už približne 7500 ľudí a svoje domov opustilo vyše päť miliónov Sudáncov.



Burhán je od vojenského prevratu z roku 2021 považovaný za de facto vládcu Sudánu. V snahe upevniť si svoju legitimitu v poslednom čase stále častejšie cestuje do zahraničia. Na pôde OSN vyzval svetové mocnosti, aby RSF označili za teroristickú skupinu. "Spáchali všetky druhy zločinov, pre ktoré ich možno takto označiť," uviedol Burhán.



Spojené štáty uvalil začiatkom septembra sankcie na lídrov RSF pre údajné týranie, ktoré zahŕňa napríklad aj zabitie guvernéra Západného Darfúru. Washington a iné západné mocnosti kritizujú aj Burhána.



Šéf sudánskej armády pritom v OSN tiež prisľúbil, že je stále zaviazaný predchádzajúcim sľubom, že vláda v Sudáne bude odovzdaná ľudu.